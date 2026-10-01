La Junta restaura el documento de la Bula Papal de la Archicofradía de la Palma de Cádiz concedida en 1775

Mercedes Colombo en la presentación de la Bula Papal de 10 de septiembre de 1775 de la Archicofradía de La Palma Coronada de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha participado en el acto de presentación de la Bula Papal de 10 de septiembre de 1775 de la Archicofradía de La Palma Coronada de Cádiz, celebrado en el Archivo Histórico Provincial y en cuyas instalaciones se ha llevado a cabo el trabajo técnico de renovación de dicho documento pontificio.

Según ha indicado en una nota la Junta, Colombo ha explicado que "el Archivo Histórico de Cádiz ha acogido en sus instalaciones el trabajo técnico de renovación de este documento pontificio, sin necesidad de enviarlo fuera de Cádiz", por lo que ha mostrado su satisfacción porque desde la Junta de Andalucía "se haya facilitado que esta importante restauración se llevara a cabo en Cádiz".

La delegada ha añadido que este es "un ejemplo más del compromiso y apoyo del Gobierno andaluz a la cultura y al patrimonio histórico en sus diferentes vertientes, un apoyo que se articula a través de varios ejes estratégicos enfocados a la modernización legislativa, el aumento presupuestario y la conservación de la identidad andaluza".

"Desde el Archivo Histórico Provincial dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte se seguirá asesorando en la correcta conservación del patrimonio documental a los legítimos titulares, con el objetivo de contribuir a la conservación y preservar este rico legado que forma parte de la historia de Cádiz", ha concluido Colombo, que ha señalado que el trabajo técnico de restauración ha corrido a cargo de Carolina Maqueda.

Según ha explicado la Junta, la restauración ha consistido principalmente en la limpieza y reparación de cortes, la conservación del documento, la consolidación y reintegración de pigmentos, además de la rehidratación del soporte y alisado del pergamino. Por su parte, la investigación y la traducción del texto original en latín al castellano ha sido realizada por la investigadora Marina González González a través de su trabajo de Fin de Grado de Filología en la Universidad de Sevilla. Esta labor realizada tras la restauración da un valor añadido ya que permite leer y conocer el contenido de la bula, ha concluido la Junta.

En el acto, Colombo ha estado acompañada del delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Millán Alegre, del Hermano Mayor de la Archicofradía de La Palma, Pedro Bueno, así como del director del archivo gaditano, Santiago Saborido, y la restauradora de la Bula Papal, Carolina Maqueda.