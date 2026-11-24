La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo (d), visita el yacimiento arqueológico de Asta Regia, situado en el municipio gaditano de Jerez - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, han visitado este martes el yacimiento arqueológico de Asta Regia de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se ha informado que la estrategia de investigación trazada para este enclave contempla el inicio de una campaña de excavación arqueológica tras casi siete décadas, con sondeos como paso previo a la redacción de un Proyecto General de Investigación, "muy posiblemente" en colaboración con especialistas de la Universidad de Cádiz.

En una nota, la Junta ha explicado que una excavación arqueológica por sondeos es una intervención de muestreo controlado que consiste en abrir pequeñas catas o zanjas estratégicas en un terreno para comprobar si existen vestigios arqueológicos, determinar su profundidad y evaluar su estado de conservación sin necesidad de excavar toda la superficie.

En este caso, tomará como base los resultados de las actividades arqueológicas de prospección realizadas a iniciativa de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en 2020.

Esta campaña de excavación arqueológica por sondeos trazará "un registro estratigráfico exhaustivo del yacimiento", lo que permitirá seguir avanzando "en su conocimiento y en nuevas estrategias de investigación y conservación, que pasarán, muy probablemente, por la futura redacción de un Proyecto General de Investigación para Asta Regia", como ha destacado Del Pozo.

La consejera ha incidido en "la idoneidad" de la fórmula de los Planes Generales de Investigación para llevar a cabo programas de excavaciones y de salvaguarda en yacimientos de titularidad de la Junta de Andalucía, caso del de Asta Regia, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Creada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en 2025 para garantizar la financiación de la investigación arqueológicas, la figura de los Planes de Investigación se extiende en la actualidad por hasta siete enclaves autonómicos, siempre en colaboración con universidades públicas, y "certificando así una actuación arqueológica y patrimonial de excelencia", ha resumido Del Pozo.

El objetivo del futuro Proyecto General de Investigación de Asta Regia será confirmar la relevancia histórica del yacimiento, con una ocupación continuada desde finales del Neolítico y el Bronce Final hasta la Edad Media, y ampliar la investigación que se llevó a cabo en el siglo XX con técnicas arqueológicas actuales.

La financiación, una vez sea autorizado correrá a cargo de la Consejería de Cultura y se impulsará mediante la firma de un convenio que se espera que sea con la Universidad de Cádiz.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, que ha estado acompañada por el presidente de la Plataforma Ciudadana por Asta Regia, Javier García González, ha informado que en paralelo al desarrollo de esta acción arqueológica de muestreo controlado, se va a iniciar la redacción, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, de un Plan de Actuaciones en el yacimiento "con carácter de hoja de ruta global" que recoja todos los objetivos, prioridades y acciones necesarias para "conocer, proteger y poner en valor este yacimiento, integrándolo como motor cultural y turístico de Jerez".

"Asta Regia es un yacimiento fundamental para entender la evolución histórica, social y económica de la región, ya que su naturaleza casi inalterada, y su ocupación ininterrumpida desde la Protohistoria hasta la Edad Media, le otorga un enorme interés científico y patrimonial", ha concluido la consejera.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha señalado que "es la primera vez" que un consejero de la Junta de Andalucía visita este yacimiento, lo que "da idea de la importancia que se le da al proyecto de recuperación que compartimos toda la ciudad".

"Desde que planteamos el proyecto a la consejera nunca ha habido un no por respuesta, siempre se ha dicho vamos a ir avanzando poco a poco. Tu presencia vuelve a demostrar tu compromiso con el proyecto", ha expuesto la alcaldesa, quien ha trasladado la colaboración del Ayuntamiento y de la asociación.

La alcaldesa se ha puesto a disposición de la Consejería para "seguir trabajando" y que "no demos un paso atrás y este sueño que arrancó en 1942 de la mano de Manuel Esteve sea realidad".

Aquí, ha continuado, "está enterrada la historia no solo de Andalucía sino de España y queremos conocer nuestras raíces", haciendo hincapié en que "apostar por este yacimiento no es solo apostar por la cultura, sino crear en ese binomio cultura-empleo que es fundamental".

A lo largo de la visita, Del Pozo y García-Pelayo han tenido ocasión de conocer de primera mano algunas de las actuaciones de conservación y difusión llevadas a cabo en este yacimiento BIC de Mesas de Asta de 90 hectáreas de extensión, desde que fue adquirido por la Junta de Andalucía a finales de 2025. Entre ellas, se encuentra la colocación de un nuevo vallado, una nueva señalética y otras labores de mantenimiento.

Asimismo, han visitado los únicos vestigios visibles del yacimiento, correspondientes a las últimas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el enclave, en sendas campañas de 1941 y 1958, por Manuel Esteve Guerrero.

LA CIUDAD Y LAS NECRÓPOLIS

El núcleo principal de la ciudad de Asta Regia se localiza en la finca El Rosario, en el cerro de mayor superficie del yacimiento de Mesas de Asta, ubicado por encima de la cota de los 50 metros, en la parcela número 180.

En 1942 y 1943 se descubrió al norte de la finca un conjunto de estructuras de habitación de época iberorromana, así como las murallas de la ciudad. En 1949-1950, algo más al sur, encontraron diversas partes del caserío romano y árabe de la ciudad, de los que sólo se ha identificado claramente un impluvium. Entre 1955 y 1956 se recuperó la planimetría de esta zona ocupada densamente durante época romana y medieval.

El área intermedia, correspondiente a la parcela número 181, está conformada por cerros de menor altura, extramuros del núcleo urbano y al pie de una de las posibles vías de comunicación, la Cañada Ancha de Albadalejo, que atraviesa el conjunto por la parte central.

Los hallazgos realizados hasta el momento en este espacio permiten suponer con fundamento que todo ese sector, y el situado al Sureste, estuvo ocupado por las necrópolis de la ciudad.

El yacimiento de Mesas de Asta fue declarado BIC, con la categoría de zona arqueológica, en abril de 2000. Tras varias complejas gestiones, fue adquirido por la Junta de Andalucía en diciembre de 2025.

La zona arqueológica de Mesas de Asta se asienta sobre una pequeña meseta aislada de formación miocénica, modificada durante el Holoceno. El yacimiento se ubica en uno de los rebordes del conocido por las fuentes clásicas como lago Ligustino, estando rodeado de esteros marinos navegables. De ahí la importancia de este centro de habitación durante la prehistoria reciente y antigüedad andaluza.

Dentro del yacimiento se conocen estructuras de habitación de distintas épocas, restos de la muralla iberorromano, zonas de producción dedicadas a la fabricación de cerámicas y necrópolis.

Las principales excavaciones efectuadas en el yacimiento fueron las realizadas por Manuel Esteve Guerrero entre 1941 y 1958. A estos trabajos corresponden los únicos restos visibles actualmente en el yacimiento. En 2021 científicos de la Universidad de Cádiz llevaron a cabo prospecciones por georradar en el yacimiento.

Mesas de Asta es uno de los yacimientos no excavados más relevantes del país, su datación se remonta al Bronce Final atlántico y pudo ser ocupada tanto por la cultura tartésica como por fenicios, turdetanos, romanos y árabes hasta su abandono en torno al siglo X.