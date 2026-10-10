Liberada una hembra de águila pescadora en la Bahía de Cádiz dentro del programa de conservación de aves de humedales

Dos personas anillan un águila pescadora antes de liberarla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Personal del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, el coordinador regional del Plan de recuperación y conservación de aves de humedales en Andalucía, liberaron el pasado 1 de octubre de 2026 una hembra de águila pescadora en Los Toruños, donde miembros de la Fundación Migres y del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Cádiz realizaron tomaron medidas bioparamétricas del ave, que había sido rescatada el 8 de septiembre en las marismas de Barbate.

Según han indicado fuentes de la Junta a Europa Press, el ejemplar de águila pescadora, tras la exploración clínica realizada por el personal del CREA, presentaba heridas en ambos carpos y contusiones en los codos. En este sentido, han explicado que generalmente estas heridas se deben a los golpes que se dan los ejemplares contra el suelo al intentar volar.

Asimismo, han señalado que tras una favorable evolución del ejemplar, gracias al trabajo de los veterinarios, se ha podido liberar con un emisor GPS, que aportará información de enorme valor al Plan de recuperación y conservación de aves de humedales en Andalucía.

En este sentido, han indicado que el águila pescadora representa uno de los casos más exitosos de recuperación de fauna amenazada en Andalucía y aunque la especie llegó a extinguirse como reproductora en la región a comienzos de los años ochenta, actualmente mantiene una población en crecimiento estable gracias al programa de reintroducción impulsado desde 2003 por la Junta de Andalucía, con asesoramiento científico del CSIC y la colaboración de entidades conservacionistas.

Así, entre 2003 y 2012 se liberaron 164 pollos procedentes principalmente de Escocia, Alemania y Finlandia mediante técnicas de 'hacking' o cría campestre en distintos puntos de Cádiz y Huelva, con el objetivo de restablecer una población reproductora estable en el sur peninsular y reforzar la población mediterránea europea de la especie.

Desde entonces, la recuperación ha sido progresiva, produciéndose la primera reproducción exitosa en 2005 y contando actualmente Andalucía con cerca de una veintena de parejas reproductoras.

En este sentido, han señalado que en 2025 se alcanzó además un récord histórico con 34 pollos volados, el mejor dato desde el inicio del programa de recuperación. Por su parte, 2026 ha servido para consolidar el trabajo realizado con el segundo mejor dato histórico, con un total de 21 parejas reproductoras y 28 pollos. De ellas once parejas en Huelva con 17 pollos y diez parejas en Cádiz con once pollos.

Finalmente, han señalado que este hito reproductor del águila pescadora tiene su origen en el trabajo de seguimiento y conservación que se ha realizado desde la Consejería, con un importante peso de la dirección y personal del Paraje Natural de Marismas del Odiel, así como en la colaboración continua con la Fundación Migres.

Durante el trabajo de seguimiento de los nidos se han anillado todos los pollos volados de esta especie y se han realizado chequeos veterinarios, para lo que se ha contado con la ayuda del personal de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas de Andalucía (CREA).