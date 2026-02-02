Más de 600 estudiantes de FP inician este lunes sus prácticas en los centros sanitarios de la provincia de Cádiz

Recibimiento a los estudiantes en prácticas del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La provincia de Cádiz incorpora este lunes 2 de febrero a más de 600 estudiantes de Formación Profesional que realizarán prácticas durante los próximos meses en los centros del sistema sanitario público de Andalucía, tanto hospitalarios como de Atención Primaria, así como en el 061, en el Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) y en la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Cádiz.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, ha participado en el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras en un acto de acogida para dar la bienvenida a los estudiantes que se incorporan al Área de Campo de Gibraltar Oeste, un evento que también se ha celebrado en los hospitales universitarios de La Línea, Jerez, Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz.

En las jornadas de acogida participan los equipos directivos de los centros sanitarios, además de tutores y profesores de los diferentes Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia cuyo alumnado desarrolla su periplo formativo en el sistema sanitario público de Andalucía en la provincia gaditana, ha indicado la Junta en una nota.

Así, ha detallado que en toda la provincia se incorporan 637 estudiantes, de los cuales 78 son en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz; 302 en el Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar-San Carlos; 56 en el Hospital Universitario de Puerto Real y el Hospital de La Janda; 12 para el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda; 28 para el Área Campo de Gibraltar Este; 106 para el Área Campo de Gibraltar Oeste; 42 para el Centro Coordinador de Emergencias 061 en la provincia; ocho para el CTTC y cinco para la Delegación Territorial de Sanidad.

A lo largo de su periodo de formación, los estudiantes estarán tutorizados por profesionales sanitarios del centro en el que realicen sus prácticas (tutores laborales), lo cual le facilitará la adquisición de competencias profesionales, destrezas y habilidades que podrán alcanzar en los diferentes escenarios y situaciones sanitarias donde se produce la labor asistencial.

Además, tendrán un seguimiento coordinado por parte de los tutores docentes de los diferentes centros educativos.