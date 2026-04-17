Moreno reivindica el "potencial de los mayores" y "el valor de su experiencia" para el futuro de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda a participantes de la fase final de la Liga M100 'Más vida' que tiene lugar en El Puerto de Santa María (Cádiz). A 17 de abril de 2026 en El Puerto de Santa María, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a reivindicar una sociedad en la que se reconozca el "potencial de los mayores" y la aportación que hacen a su desarrollo, así como a alentar "la solidaridad entre generaciones" que permita aprovechar "su experiencia" para construir "un futuro más próspero" en Andalucía.

Así lo ha destacado el presidente en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde ha asistido a la fase final de la Liga M100 'Más vida', un evento en el que han participado los equipos ganadores de los Centros de Participación activa que han competido 182 participantes, ha detallado la Junta en una nota.

Esta cita que pone punto final a una programación deportiva que ha aglutinado en esta edición a más de 700 mayores de todas las provincias andaluzas, tanto mujeres como hombres. Los participantes en este calendario Liga M100 han formado parte de diferentes competiciones, caso de atletismo, baloncesto, pádel, caminata nórdica, petanca, bolos, ajedrez o baile, entre otras.

Moreno, que ha seguido de cerca el concurso de los participantes, ha subrayado la importancia de lograr una participación "plena y activa" de la población de mayor edad, asegurando que ellos "nos lanzan un poderoso mensaje", que es que "hacerse mayor es una etapa más de la vida que hay que disfrutar cuando la salud nos acompaña" y entendiendo con ello que "el deporte nos ayuda a lograr una vida dinámica y plena".

Sobre todo, según ha abundado, "a tener un enfoque positivo en estos años, haciendo posible un envejecimiento activo y conectado con el mundo que os rodea".

"Formáis parte de los centros de participación de vuestros pueblos y barrios. Allí os encontráis, hacéis actividades deportivas, culturales y recreativas. Ojalá cunda aún más vuestro ejemplo y cada día más personas mayores tomen estos centros como una extensión de sus casas. La buena compañía nos mantiene ligados al entorno social y aleja la soledad no deseada", ha explicado Moreno.

En Andalucía, la esperanza de vida es hoy de casi 83 años de media, la cifra más alta desde que hay registros. En ella viven cerca de 1.700.000 personas mayores de 65 años, y unas 450.000 superan los 80.

Teniendo en cuenta estos datos, Moreno ha aseverado que "no solo se trata de vivir más sino de hacerlo en las mejores condiciones, independientes, saludables, activos y positivos".

Ante esto ha abogado por una sociedad en la que el envejecimiento "se acepte positivamente como parte natural del ciclo de la vida", es por eso que ha considerado "muy importante" que la sociedad "valore y aproveche su experiencia para construir mejor el futuro".

"Necesitamos hacer una sociedad en la que los mayores quieran participar y de la que se sientan, orgullosamente, parte activa", ha concluido el presidente de la Junta.