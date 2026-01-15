Moreno resalta la apertura en San Fernando (Cádiz) de "un centro de referencia nacional" para pacientes con Parkinson

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita las instalaciones del centro de día de Párkinson Bahía de Cádiz, situado en San Fernando - Nacho Frade - Europa Press

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado en San Fernando (Cádiz) un nuevo Centro de Día especializado en la atención de pacientes con Parkinson, el único que existe en toda la Bahía de Cádiz y "un centro de referencia nacional".

El Gobierno andaluz ha destinado una inversión de 1,5 millones de euros a través de los fondos Next Generation a este centro, que permitirá mejorar el cuidado de las aproximadamente 5.000 personas diagnosticadas que viven en la provincia de Cádiz, como de las más de 22.000 que hay registradas en toda la comunidad autónoma andaluza.

Durante su visita a las instalaciones, que llevan ya varias semanas operativas, Moreno ha destacado "la trascendencia" de este nuevo complejo y lo que va a suponer para dar cobertura tanto a los pacientes como a sus familias, ha recogido la Junta en una nota.

"Hablamos de un colectivo vulnerable, y de un centro que es mucho más que un edificio moderno o un equipamiento especializado: es un espacio de tranquilidad, de apoyo y de dignidad para las personas con Parkinson y para sus familias. Un Centro de Día que se ha concebido con la ambición de ser el buque insignia y el modelo de referencia en Andalucía y en España para el cuidado de estas personas", ha señalado.

En esa línea, ha apuntado que "aquí se gana autonomía, se retrasa el avance de la dependencia y se mejora la calidad de vida no solo de las personas con Parkinson sino también del entorno familiar". Por eso, ha continuado, "cuando hablamos de inversión pública en servicios sociales, hablamos de tiempo de calidad, de bienestar cotidiano y de acompañamiento real en momentos complejos de la vida".

"Reconforta ver cómo, desde lo público, podemos generar sinergias entre distintas administraciones para hacer posibles proyectos necesarios como éste", ha añadido el presidente, en alusión a la participación tanto del Ayuntamiento de San Fernando como de la Diputación de Cádiz en este proyecto.

Este nuevo edificio para pacientes de Parkinson se ha levantado precisamente junto al nuevo Centro de Salud de Camposoto, que abrirá sus puertas en el mes de marzo, conformando de esta forma un complejo sanitario que "revitalizará" toda la zona y mejorará sensiblemente la atención de los más de 20.000 vecinos que viven en ella.

Esta nueva infraestructura, que contará con nueva médicos de Atención Primaria y tres de Pediatría, cinco enfermeras, tres fisioterapeutas y un logopeda, entre otros puestos, se anunció en 2005, se empezó a construir en 2010 y se paralizó la obra en 2012.

"Como ocurre con otros tantos proyectos que nos encontramos al llegar, lo hemos retomado y lo vamos a hacer realidad de una vez por todas", ha afirmado, apuntando que "afortunadamente hoy podemos decir que este proyecto por fin es una realidad".

El nuevo centro de salud ha supuesto una inversión de cinco millones por parte del Gobierno andaluz, un proyecto cuya culminación se une a la de otros que ya vieron la luz y que han supuesto "un hito relevante" para esta zona de la provincia gaditana.

En ese sentido, Moreno ha recordado el tranvía de la Bahía de Cádiz, llamado Trambahía, que "tras 16 años de espera" se inauguró a finales de 2022 con más de 267 millones de inversión, la mejora del Hospital San Carlos, la rehabilitación de la Barriada Bazán o la inversión para mejorar la formación de unos 8.500 trabajadores del sector naval gaditano, a la que se han destinado 2,3 millones, entre otras medidas impulsadas.