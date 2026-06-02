El nuevo Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez inicia este miércoles su actividad

Archivo - El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, junto con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una visita reciente a instalaciones en el Hospital de Jerez. - María José López - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El nuevo Centro de Salud Esperanza de la Yedra, en Jerez de la Frontera, inicia este miércoles su actividad, según ha anunciado la Junta de Andalucía, que ha añadido que "marca un nuevo hito en la mejora de la atención sanitaria en esta ciudad". Asimismo, ha explicado que la apertura se realizará de forma progresiva y organizada para facilitar la incorporación ordenada de los distintos servicios y garantizar una atención y continuidad de la asistencia desde el primer día.

En una nota, el consejero de Sanidad en funciones, Antonio Sanz, ha mostrado su "satisfacción por el hecho de que la ciudadanía de Jerez pueda ver hecho realidad ya este importante proyecto". En este sentido, ha incidido en que la puesta en marcha de este centro permitirá a la ciudad de Jerez "disponer de una infraestructura más moderna, mejor equipada y con más servicios para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y los pacientes reciban una atención de más calidad".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que este miércoles será "un día histórico para los jerezanos y en especial para los vecinos de Madre de Dios, que llevaban esperando este nuevo centro de salud desde hace más de 25 años". Así, ha agradecido "a la Junta, a su presidente, Juanma Moreno, y a su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, su compromiso con la ciudad y el cumplimiento de una promesa como fue la de construir este centro que fortalece a la sanidad pública en Jerez y que será una referencia en toda Andalucía".

En esta primera fase, según ha explicado la Junta, el centro contará con consultas de matrona, trabajo social, enfermería escolar, enfermería familiar y comunitaria, enfermera gestora de casos (EGC), fisioterapia y la Unidad de Atención a la Ciudadanía. La segunda fase de la apertura tendrá lugar el próximo día 15, fecha en la que se incorporarán las consultas de Medicina de Familia.

En este sentido, ha señalado que, debido a la apertura del nuevo centro y el cierre progresivo del Centro de Salud Madre de Dios, ambos aparecerán disponibles de forma simultánea en los canales de cita externos (Salud Responde y ClicSalud+).

Por este motivo, cuando las personas usuarias adscritas actualmente al Centro de Salud Madre de Dios soliciten cita por estos medios, podrán elegir entre ambos. En el caso de que Madre de Dios continúe abierto en la fecha solicitada, aparecerán las citas disponibles allí. Si no aparecieran citas en Madre de Dios, deberá seleccionarse el Centro de Salud Esperanza de la Yedra. Esto significa que para esa fecha la atención ya se realizará en el nuevo centro.

Una vez se produzca el cierre definitivo del Centro de Salud Madre de Dios, desaparecerá esta doble opción y únicamente figurará el Centro de Salud Esperanza de la Yedra para solicitar citas, ha indicado.

La Junta ha insistido en que el nuevo centro supone una mejora importante de espacios, accesibilidad y capacidad funcional. Así, combinará Atención Primaria con una amplia cartera de servicios quirúrgicos ambulatorios que se pondrán en funcionamiento en una tercera fase. Dispone por tanto de consultas de adultos y pediatría, espacios de atención urgente, radiología, salas de cirugía menor y una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria que permitirá realizar intervenciones sin necesidad de ingreso hospitalario.

Finalmente, ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha invertido 9,5 millones de euros en esta infraestructura.