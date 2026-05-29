Las obras del Teatro Romano de Cádiz darán a conocer nuevos aspectos sobre su estructura y disposición de espacios

La consejera en funciones de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo (i), realiza una visita para supervisar las obras del Teatro Romano Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, han visitado el Teatro Romano de Cádiz con ocasión del inicio de las obras de rehabilitación centradas en el espacio de la Posada del Mesón, unos trabajos que darán a conocer nuevos aspectos de su estructura y de la disposición de espacios.

"Este singular enclave va a experimentar una gran intervención de conservación, restauración y puesta en valor, que va a posibilitar su reordenación urbana, la adecuación de sus accesos, la estructuración de sus recorridos y la mejora de la acogida de todos los visitantes", ha señalado la consejera en una nota recogida por la Junta.

Del Pozo ha destacado que esta "ambiciosa y compleja intervención" en este Bien de Interés Cultural tiene lugar en "un punto de singular interés", como es el área arqueológica excavada en la zona de las caballerizas de la Posada, que une y comunica la cavea, y sus distintos graderíos con la escena y la orquestra.

Se trata de un espacio "no visible hasta el momento" y cuya intervención integral va a arrojar "nuevos e interesantes datos sobre el modo de articulación de estos espacios, así como sobre las soluciones arquitectónicas originales experimentadas para adaptar las necesidades de la cavea y la escena a la topografía del terreno, entre otros asuntos".

De este modo, estos trabajos, "además de mejorar la experiencia de la visita, darán nuevas claves para avanzar el conocimiento sobre el legado histórico y artístico de Gades". Esto hace que sean "relevantes" para el estudio de la Bética romana.

Para Del Pozo, desde el hallazgo accidental del Teatro Romano de Cádiz hace 46 años, esta es una de las intervenciones "más relevantes en la historia de uno de los conjuntos arqueológicos más destacados del patrimonio andaluz", además de ser el enclave arqueológico "más visitado" de los que gestiona la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, que sólo en 2025 sumó más de 217.000 visitantes, "el mejor dato de la serie histórica".

Con un presupuesto total de 2.880.557 euros, cofinanciado por el Programa Operativo Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, las obras de intervención del Teatro de Cádiz prevén la integración de la Posada del Mesón en el centro de interpretación y podrán estar terminadas, si no hay incidencias externas, a inicios de 2028, dado que su plazo de ejecución es de veinte meses.

"Esta es una ansiada actuación con la que la Consejería de Cultura y Deporte da respuesta a un compromiso que adquirimos con los andaluces y, especialmente con los gaditanos, de recuperar y ampliar el conocimiento de este espacio histórico y cultural, levantado por la familia Balbo, símbolo de los valores cívicos, sociales y ceremoniales del Imperio romano", ha valorado Del Pozo.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha asegurado que el Teatro Romano es "una seña de identidad de Cádiz" y que esta actuación va a permitir que "gaditanos y visitantes puedan conocer mejor nuestra historia y disfrutar de un enclave cultural de primer nivel y una de las principales joyas culturales que tenemos en el corazón del barrio del Pópulo".

En este sentido, ha agradecido a la Junta de Andalucía "su compromiso con Cádiz", con una inversión "relevante" que permitirá "hacer realidad uno de los proyectos más esperados de recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, en una clara apuesta por el patrimonio, pero también por la cultura y el desarrollo económico".

La actuación en el Teatro Romano se centra en la Posada del Mesón, construcción fechada en el siglo XVII cuya arquitectura responde a esquemas populares, y la reordenación del acceso con el fin de reestructurar los recorridos de visita y acoger a los visitantes del enclave arqueológico de la capital gaditana en un espacio más adecuado a sus valores.

Actualmente, la zona de recepción de visitantes, de modestas dimensiones, permite la visión general del graderío descubierto y, puntualmente, la referencia de las estructuras de la escena mediante pozos de registro.

La incorporación de la Posada del Mesón ampliará la capacidad de estos espacios, dotando al área de acogida de una escuela adecuada al bien patrimonial.

La Posada disfruta de una posición estratégica, tanto en relación con las estructuras subyacentes, afectando al encuentro del graderío con el 'aditus' y el sector oeste del 'proscaenium', como con el viario y las principales edificaciones del barrio.

La propuesta trata de destacar el carácter urbano del pasaje de acceso como prolongación natural de la calle Mesón y extensión hacia los nuevos recorridos y espacios de visita pública. Asimismo, la configuración arquitectónica del inmueble en torno a un patio central, que se convertirá en punto de encuentro, facilitará la distribución de flujos.

A los trabajos en la Posada del Mesón le seguirá una segunda fase con el fin de intervenir en las cáveas y 'ambulacrum' y la ordenación del borde meridional del recinto del Teatro Romano de Cádiz, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006.

Mandado edificar por Lucio Cornelio Balbo el Menor, fue levantado en el siglo I a.C. Su fecha de construcción y sus casi 120 metros de diámetro lo convierten en el más antiguo y en el segundo en tamaño de la Península Ibérica.