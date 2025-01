Las obras de Valcárcel comenzarán este 2025 tras acuerdo entre Junta, Diputación, Ayuntamiento de Cádiz y UCA

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras en el edificio de Valcárcel en la capital gaditana van a comenzar a lo largo de este año 2025 después del acuerdo al que han llegado todas las administraciones implicadas en el proyecto, como son la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

En una nota conjunta se ha explicado que el edificio, titularidad de la Diputación de Cádiz, va a tener un uso universitario y cuenta ya con una financiación superior a los 20 millones de euros.

De esta cantidad, tres millones corresponden a la Junta de Andalucía, otros tres a la Diputación, que además también pone el edificio, un mínimo de cinco millones por parte del Ayuntamiento de Cádiz y una estimación en torno a los diez millones de euros por parte la Universidad de Cádiz en los próximos años para la adecuación de los espacios a uso universitario.

Esta inversión empezará a ejecutarse a finales del presente año 2025 y con el acuerdo al que han llegado las cuatro administraciones, se soluciona un problema que "se venía arrastrando desde hace años".

Así lo han anunciado este lunes en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Cádiz el alcalde de la ciudad, Bruno García, la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.

De este modo, el Ayuntamiento de Cádiz se encargará de la urbanización de todo el entorno y, además, construirá en la trasera un gran espacio público para el barrio de La Viña y para toda la ciudad. La Junta de Andalucía y la Diputación se encargarán de financiar la rehabilitación del edificio, asumiendo Diputación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras. La Universidad de Cádiz, por su parte, lo dotará de contenido universitario. De este modo, cada uno de estos pasos tendrá su propio convenio.

Con este acuerdo se le da solución a "una serie de problemas" que había en torno a este edificio. El principal de ellos, se ha indicado, es que se recupera un bien de interés cultural "emblemático que se encuentra en una situación precaria". Asimismo, se cumple el compromiso de que el edificio sea para la Universidad de Cádiz, que tenga un uso universitario y se dote de actividad un inmueble que se encuentra cerrado "en una zona privilegiada de la ciudad".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que "todas las administraciones que estamos aquí presentes heredamos un problema creado por otros y hoy somos la solución". En este sentido, ha recordado que "hoy no están aquí quienes lo cerraron, lo vendieron, no lo rehabilitaron, lo mantuvieron en ruina y no lo hicieron universitario".

"Hoy traemos una realidad y para ello, las cuatro instituciones venimos trabajando desde hace meses para hacer posible el proyecto. La suma de lo que heredamos fue cero y hoy traemos un proyecto de como mínimo 20 millones", ha afirmado el alcalde.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha incidido en que Valcárcel "siempre ha estado en la agenda del Gobierno de Juanma Moreno" porque "siempre hemos dicho que era un proyecto de ciudad y que por tanto era necesaria la implicación de todas las administraciones y desde hoy es parte de un proyecto ambicioso que, además, servirá para revitalizar la zona".

En el mismo sentido, ha recalcado que 2025 va a ser "un año decisivo para los grandes proyectos de la ciudad de Cádiz", donde Valcárcel "es el primero de ellos". Después, ha continuado, "llegará la Ciudad de la Justicia y el Hospital de Cádiz, además del impulso a la vivienda, con alrededor de 300 nuevas, muchas de ellas en zonas olvidadas durante muchos años".

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha comenzado su intervención asegurando que es "un día importante y de felicidad" para todas las instituciones que están contribuyendo a recuperar Valcárcel y, desde luego, para la ciudad de Cádiz. Asimismo, ha querido poner de manifiesto "el compromiso" de la Junta de Andalucía con esta intervención, apuntando que, en el marco del convenio anterior, el Ejecutivo autonómico fue "la única administración que plasmó en sus presupuestos un apoyo a Valcárcel, algo que no hizo el resto".

En las cuentas de 2025, dicho apoyo financiero se traduce en tres millones iniciales, puesto que, tal y como ha aclarado, "posteriormente, habrá otras posibilidades, a través de distintas convocatorias, para también financiar a la Universidad de Cádiz y que, de esta forma, pueda también contribuir y aumentar su aportación".

Para la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, se trata de "un acuerdo sin precedentes" alcanzado entre las administraciones para recuperar el edificio y darle uso universitario. "Reactivar Valcárcel era uno de los objetivos del gobierno de la Diputación para este mandato", ha aseverado.

De esta manera, ha recordado que en julio de 2023 "me encontré un edificio cerrado desde hacía 20 años y un convenio para rehabilitarlo sin ejecutar", y que "ahora, en solo 18 meses, damos solución a un problema heredado que ha representado más de dos décadas de oportunidades perdidas para la ciudad".

Martínez ha subrayado la colaboración institucional, que sirve para "invertir" esta tendencia y "dar oportunidades de futuro". En base a eso, ha comentado que desde su gobierno provincial se propusieron "resucitar 'gigantes dormidos' en la provincia" como el Rosario o el complejo turístico Tajo del Águila, y que con Valcárcel se recupera "un proyecto clave, un edificio histórico y la confianza de los gaditanos en la capacidad de entendimiento entre instituciones".

El rector de la Universidad de Cádiz, ha puesto en valor "el trabajo discreto" realizado por las distintas instituciones a lo largo de los últimos meses para avanzar en el acuerdo, a la par que ha apuntado a ese "compromiso" de las distintas instituciones implicadas en el proyecto. Como ha dicho, la UCA "ha estado siempre trabajando en la solución" para que el edificio pueda tener uso universitario una vez rehabilitado, con el objetivo de que pueda albergar "en un futuro" algunas de las nuevas titulaciones que tiene previsto implantar la Universidad de Cádiz en los próximos cursos.