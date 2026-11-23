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PUERTO REAL (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Especialistas en Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), han conseguido los tres premios a las mejores comunicaciones elevadas a ponencia en el último congreso de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), celebrado recientemente en Cádiz.

Al congreso se presentaron cerca de 200 trabajos, 13 de ellos del Servicio de Obstetricia y Ginecología del centro portorrealeño, como ha indicado la Junta en una nota.

Los tres trabajos premiados están dirigidos por Juan Jesús Fernández Alba, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital, profesor de la Universidad de Cádiz y director del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Medicina Materno-Fetal y en Oncología Ginecológica del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de la provincia de Cádiz (Inibica).

El primer premio a la Mejor Comunicación Elevada a Ponencia ha sido para 'Errores en la aplicación de la estadificación FIGO 2023 del cáncer de endometrio en la práctica clínica: registro multicéntrico andaluz Endosurv-SAGO', cuyos autores son Irene Valencia Téllez, Laura De Pablo Zamora, Julia Cortabitarte Rodríguez y Juan Jesús Fernández Alba, en nombre de los investigadores del registro.

En 2023 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) cambió la forma de clasificar la extensión del cáncer de endometrio: el estadio ya no depende solo de hasta dónde llega el tumor, sino también de su tipo y su agresividad.

El trabajo analiza cómo se está aplicando esta clasificación en la práctica, con los datos de 642 pacientes de 17 hospitales andaluces incluidas en Endosurv, el registro de cáncer de endometrio de la SAGO.

Las pacientes a las que se asignó un estadio inferior al que les correspondía tuvieron una supervivencia específica del 81,7%, frente al 98,2% de las correctamente clasificadas en estadio I. Clasificar bien el tumor es, por tanto, clave para indicar el tratamiento adecuado.

El segundo premio ha recaído en 'Desgarros perineales graves con una política restrictiva de episiotomía: tendencia y factores asociados en 11.447 partos vaginales', de José Castro Peñas, María Castillo Lara, Carmen González Macías y Juan Jesús Fernández Alba.

Al respecto, se ha indicado que los desgarros de tercer y cuarto grado afectan al esfínter anal y son la principal causa de incontinencia anal en mujeres jóvenes tras el parto. El estudio analiza 11.447 partos vaginales atendidos en el Hospital de Puerto Real, donde desde hace años la episiotomía se practica solo cuando está indicada y su uso ha descendido de forma continua. Los desgarros graves se produjeron en el 1,21% de los partos.

El trabajo describe su evolución e identifica los factores que se asocian a ellos, como el parto instrumental o el primer parto, lo que permite concentrar la prevención en las mujeres con más riesgo.

El tercer galardón ha sido para el trabajo llamado 'Desarrollo y validación externa multicéntrica de un modelo clínico del primer trimestre para predecir la diabetes gestacional', de los especialistas Paula Delgado Sequera, María Castillo Lara, Carmen González Macías y Juan Jesús Fernández Alba.

Según recoge esta comunicación, la mayoría de los casos de diabetes gestacional se diagnostican entre las semanas 24 y 28 del embarazo. El equipo ha desarrollado, con datos de 3.981 gestantes, un modelo que estima el riesgo desde la primera visita a partir de cuatro datos clínicos, sin necesidad de analítica, y lo ha validado en otros hospitales.

El modelo identificó al 81,2% de las diabetes gestacionales de diagnóstico precoz, lo que puede ayudar a decidir qué embarazadas deben vigilarse antes, sin sustituir al cribado universal.

Estos galardones consolidan la trayectoria investigadora del servicio en los congresos de la SAGO. Así, en el XX Congreso, celebrado en Jerez de la Frontera en 2014, el servicio ya obtuvo el premio a la mejor comunicación elevada a ponencia con un trabajo sobre curvas de normalidad de peso al nacer adaptadas a la población.

En la XXIII edición, celebrada en Córdoba, el Hospital Universitario Puerto Real obtuvo tres de los seis premios que concede la Sociedad, en concreto, el primer y el segundo premio a la mejor comunicación elevada a ponencia y el primer premio al mejor póster.

En el congreso de Málaga, en 2024, obtuvo el premio al mejor trabajo de investigación. Ese mismo año, en el I Congreso Andaluz de Perinatología de la SAGO, celebrado en Cádiz en mayo, logró también el premio a la mejor comunicación elevada a ponencia, con un trabajo sobre curvas personalizadas del índice de masa corporal fetal para valorar el estado nutricional del recién nacido.

Este año, en Cádiz, se ha llevado los tres premios de la máxima categoría, con lo que ya son tres congresos consecutivos en los que el hospital obtiene los primeros premios a trabajos de investigación.