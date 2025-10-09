El programa Preparadas de la Junta forma a 215 mujeres en Sanlúcar (Cádiz) para mejorar su empleabilidad

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, y la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, visitan a las mujeres del programa Preparadas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este jueves a las alumnas del programa Preparadas que en Sanlúcar de Barrameda ha formado a 215 mujeres a través de 17 convocatorias ya finalizadas y una actualmente en ejecución.

El objetivo de este programa es capacitar en nuevas tecnologías y entornos digitales a mujeres inscritas como demandantes de empleo, prioritariamente desempleadas con el fin de mejorar su empleabilidad y fomentar el emprendimiento, ha indicado la Junta en una nota.

El programa se está desarrollando actualmente con 15 alumnas procedentes de Barrio Alto y Barrio Bajo, zonas consideradas Eracis --Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social-- en el municipio sanluqueño.

Las participantes realizan el curso 'Iníciate en el diseño gráfico y la creación de sitios web y desarrolla tu lado más creativo', que arrancó el pasado 2 de octubre y finalizará el 15 de ese mismo mes.

El delegado ha recordado que Preparadas se enmarca en el Plan de Capacitación Digital de Andalucía, dotado con un presupuesto de 30,68 millones de euros, y que tiene como meta alcanzar a 85.000 mujeres andaluzas hasta 2026. Todos los cursos son gratuitos, tienen una duración de 40 horas presenciales y pueden combinarse para conformar itinerarios formativos más completos.

Durante la visita, Daniel Sánchez ha destacado "la importancia" de esta formación para "reducir la brecha digital y aumentar las oportunidades laborales de las mujeres", y ha valorado "el compromiso" de las participantes, considerando que "el dominio de las nuevas tecnologías es fundamental para el futuro laboral y personal".

"Estoy seguro de que esta formación os va a servir mucho para encontrar una oportunidad laboral o comenzar con una idea de emprendimiento", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, que ha acimpañado al delegado territorial, ha agradecido esta visita y ha valorado la colaboración entre administraciones como algo que "beneficia a la ciudadanía".

Además, ha valorado el que el programa esté "abierto a todas las mujeres, sin necesidad de experiencia previa", mejorando su empleabilidad y dándoles "oportunidad de poner en marcha sus propios negocios".

Para finalizar, Carmen Álvarez ha comentado que con iniciativas de este tipo "damos un paso más para avanzar hacia una Sanlúcar más justa, más igualitaria y con más oportunidades para todas".

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Su objetivo es capacitar en nuevas tecnologías y entornos digitales a mujeres inscritas como demandantes de empleo, prioritariamente desempleadas, residentes en municipios andaluces de menos de 30.000 habitantes o en zonas vulnerables de ciudades mayores, con el fin de mejorar su empleabilidad y fomentar el emprendimiento.