La Real Escuela de Arte Ecuestre acoge hasta septiembre la exposición 'Arquitectura andalusí: espacios y miradas'

Archivo - La Real Escuela de Jerez en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha inaugurado la exposición 'Arquitectura andalusí: espacios y miradas', que puede visitarse en sus instalaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta el 13 de septiembre.

La exhibición, compuesta por 38 fotografías y expuesta al público durante los tres próximos meses, estará situada en la galería A-B-C del picadero interior Álvaro Domecq de la Real Escuela, ha detallado la Junta en una nota.

El director de la Real Escuela, Rafael Olvera, ha dado las gracias porque "otra fundación pública de la Junta de Andalucía haya contado con las instalaciones de la institución para esta preciosa exposición itinerante".

Por su parte, la directora gerente de la fundación pública andaluza 'El legado andalusí', María de la Concepción de Santa Ana Fernández, ha explicado que cuando vio el edificio de la Real Escuela, "que dice tanto de la esencia de Jerez", se quiso "afrontar el reto" de traer esta exposición, que refleja "todo lo que nos han legado esos ocho siglos de historia común que fue Al-Ándalus, entre el mundo árabe y la península ibérica".

Al respecto, ha mostrado su creencia de que "es importante difundir y conocer" este legado porque "en la realidad de nuestro día a día tenemos muchos más vestigios y herencia de ese periodo de lo que muchas veces los ciudadanos creen".

La secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Mar Sánchez, ha hecho mención de la relación existente entre todas las instituciones implicadas en el proyecto, señalando que "todas nos dedicamos fundamentalmente al mantenimiento, conservación y divulgación de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, por lo que tenemos que ir de la mano".

"Entiendo que es todo un acierto venir a Jerez, una ciudad que conserva perfectamente los vestigios de aquella época tan importante y larga en el tiempo en la que convivieron la cultura cristiana y la cultura árabe", ha aseverado, añadiendo que "esos ocho siglos de historia son los que hemos querido reflejar en esta exposición a través de la arquitectura", desde "grandes monumentos" de ciudades como Córdoba o Granada, pasando por el Alcázar de Sevilla y el Alcázar de esta propia ciudad de Jerez, hasta edificios que están repartidos a lo largo de toda la geografía.

En esta presentación han estado también la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Tania Barcelona, y el delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Delgado.