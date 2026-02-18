La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez (Cádiz) acogerá en marzo los concursos de Doma Clásica Internacional

El director de la Real Escuela, Rafael Olvera, presenta los concursos de Doma Clásica Internacional que se celebrarán en marzo en las instalaciones en Jerez de esta institución. - JUNTA DE LA ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha presentado los Concursos Internacionales de Doma Clásica (CDI3*), que se celebrarán en sus instalaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) el próximo mes de marzo, en concreto, durante los días comprendidos entre el 6 y el 8 y entre el 12 y el 14 de dicho mes.

La doma clásica será "el pistoletazo de salida" del extenso calendario deportivo programado para este año, como ha indicado la Junta en una nota.

Los CDI3* contarán con la presencia de binomios de nacionalidades distintas, tales como tailandesa, indonesia, taiwanesa, portuguesa, finlandesa, uruguaya, alemana y española, cerrándose el plazo de inscripción el próximo lunes 23 de febrero.

Jinetes de alto nivel tomarán parte en este evento hípico, considerado el más importante en España dentro de su categoría, y que albergará las pruebas para adultos, caballos jóvenes y menores, siendo el Gran Premio, una vez más, la "prueba reina".

Por otro lado, el jurado estará compuesto por un total de 14 oficiales, dos de ellos españoles y siete del máximo nivel. Los resultados podrán ser consultados a través de la plataforma especializada en el mundo de la doma clásica y de la equitación en España ViveLaDoma.com.

El horario del campeonato variará en función de los días y será aproximado, dando comienzo las pruebas sobre las 9,00 horas y terminando sobre las 20,00 horas, a excepción de los días de clausura en los que se dará por finalizado algo más temprano. Cada jornada contará con sus respectivos recesos.

Las entradas podrán ser adquiridas tanto en las taquillas de la institución como a través de su página web. Las mismas tendrán un precio de 16 euros para adultos y de 10,50 euros para los niños de entre 4 y 13 años. Hasta los 3 años, accederán a las instalaciones gratuitamente.

El público asistente contará con una carpa de restauración en la que podrá realizar sus consumiciones de bebidas y comidas si así lo desea. Además, el bar de la Real Escuela también permanecerá abierto y se ha señalado que se podrá disfrutar del restaurante instalado los salones nobles del Palacio Recreo de las Cadenas.

El director de la Real Escuela, Rafael Olvera, ha resaltado que las pistas donde se celebrarán ambos concursos han sido "completamente renovadas para ofrecer las mejores instalaciones a los concursantes", y ha invitado a todo el público en general a que se acerquen a la Real Escuela a disfrutar de las competiciones previstas.

Además, ha incidido en la importancia que tiene para la institución estos eventos deportivos, ya que "el fomento de los mismos se encuentra entre sus objetivos principales".

A esta competición le seguirán el 21 de marzo el VIII Concurso de Atalaje de Tradición Ciudad de Jerez (CIAT), la Copa de SM El Rey de Doma Vaquera del 18 al 20 de septiembre y el Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española el 3 y 4 de octubre. Todas ellas, entre las competiciones más relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

Así, se ha destacado la celebración del Campeonato del Mundo Wave de Equitación de Trabajo, que por primera vez lo acogerá España, en concreto, la Real Escuela del 11 al 13 de septiembre.