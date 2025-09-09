Rocío Blanco destaca los 150 contratos creados en Arcos (Cádiz) con los programas de empleo de la Junta

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en una visita a Arcos de la Frontera (Cádiz) para supervisar los programas de empleo de la Junta en la localidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha subrayado este martes que la colaboración entre la administración autonómica y el gobierno local de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha servido para impulsar el empleo y la formación en este municipio serrano, donde gracias a últimos programas de empleo que ha impulsado su Consejería, el Ayuntamiento ha generado cerca de 150 nuevos contratos.

Rocío Blanco ha visitado la localidad para conocer in situ los trabajos que se vienen realizando a través de dos iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Arcos y subvencionados por la Consejería de Empleo, como son el plan de empleo Andalucía Activa y del curso en marcha al amparo del programa Empleo y Formación, ha detallado la Junta en una nota.

Durante la visita ha estado acompañada del alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y del delegado territorial de Empleo en la provincia, Daniel Sánchez.

Sobre Andalucía Activa, la consejera ha destacado que Arcos ha sido el municipio de Cádiz que más fondos ha recibido de esta iniciativa. En concreto, 1.449.000 euros que han permitido al consistorio contratar a 138 desempleados a jornada completa durante seis meses.

Igualmente, también ha contratado a otros cuatro jóvenes, en este caso mediante la línea 7 del programa Emplea-T, destinado a la contratación de menores de 30 años que ya finalizaron sus estudios y que están desempleadas, siendo beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En cuanto al programa de Empleo y Formación que el gobierno de Miguel Rodríguez "ha recuperado después de diez años", Rocío Blanco ha apuntado que es "de las mejores políticas activa de empleo para incentivar la empleabilidad de las personas". A este respecto, ha contado que Arcos cuenta con una subvención de más 416.000 euros para que 15 alumnos menores de 30 años alternen durante un año formación teórica y práctica y, al final, puedan obtener el certificado de profesionalidad de Asistencia a la Dirección.

Además de los planes mencionados, Arcos también participa en el programa Preparadas, que tiene como objetivo fomentar la empleabilidad y el emprendimiento entre la población femenina en municipios de menos de 30.000 habitantes o de zonas vulnerables de municipios mayores, y T-Acompañamos, por el que 100 personas de colectivos vulnerables reciben itinerarios de inserción, con cursos formativos, orientación laboral y búsqueda de empleo, y que tienen un compromiso de contratación del 40%.

En líneas generales, desde 2019, la Consejería de Empleo ha invertido Arcos de la Frontera más de 5,3 millones de euros en políticas activas de empleo y en medidas que han fortalecido el tejido empresarial y la actividad de los trabajadores por cuenta propia de este municipio. En los dos últimos años, como se ha apuntado, se ha destinado más de 2,5 millones.

La consejera ha felicitado al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y a su equipo de gobierno "por ser ejemplo de cómo aterrizar las políticas activas de empleo en el territorio", y por apostar por las iniciativas que impulsa la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, "implicándose para mejorar la vida de los ciudadanos".