RTVA y el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz) impulsan el Museo Alejandro Sanz Experience

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz (c) el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro Ruíz (i) y el director de RTVA, Juande Mellado (d) durante la firma del acuerdo para el Museo de Alejandro Sanz - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el director general de Radio y Televisión de Andalucía, Juande Mellado, y el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, han firmado este jueves por la tarde un convenio entre la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y el ayuntamiento de esta localidad de la provincia de Cádiz para impulsar los contenidos del Museo Alejandro Sanz Experience.

Según una nota de la Junta, Antonio Sanz ha destacado que el museo "nace con la vocación de ser mucho más que una colección de recuerdos", asegurando que lo hace para ser "un espacio cultural y expositivo permanente que recogerá su legado artístico, emocional y personal", al mismo tiempo que aspira a ser "un epicentro de actividades culturales de la localidad, utilizando la luz de un artista universal para iluminar la cultura alcalaína".

El consejero ha puesto el convenio, con una duración de cuatro años prorrogables, como "ejemplo de colaboración" entre las administraciones, "un compromiso que nos va a permitir garantizar su éxito, desde el punto de vista cultural y turístico".

El Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules va a ser el anfitrión y gestor del museo, en el que se van a exponer los contenidos audiovisuales propiedad íntegra y exclusiva de Canal Sur. Además, promoverá la colaboración de ambas entidades para el desarrollo de actuaciones que pongan en valor la vida, trayectoria y obra del cantautor y compositor Alejandro Sanz.

Entre los compromisos que ha adquirido Canal Sur con la firma de este convenio está facilitar al museo todos aquellos contenidos que estime apropiados y cuyos derechos de propiedad sean íntegros y exclusivos de la RTVA, para su uso con fines culturales y educativos.

Además, cubrirá los actos y eventos organizados que tengan como finalidad contribuir a la mejora del conocimiento del artista, su obra y su vida, estrechamente vinculadas a Andalucía, tanto en espacios generales como especializados.

"Con la firma de este documento sellamos una alianza en la que todos ganamos, porque gana el Ayuntamiento con un nuevo equipamiento cultural que también tendrá beneficios turísticos, gana la RTVA fortaleciendo su misión de servicio público y, sobre todo, gana la provincia de Cádiz y gana Andalucía, porque el legado de Alejandro Sanz tendrá a partir de hoy una casa permanente en su pueblo", ha concluido el consejero.

La firma de este convenio se integra en el Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2025 de Canal Sur, en concreto en su línea de acción Compromiso con la Cultura, donde se enmarcan todas aquellas acciones que buscan transmitir, producir y difundir nuestras señas de identidad culturales en todas su manifestaciones creativas y artísticas.

Dentro de esta línea, la cadena pública ha defendido que ha prestado "una especial atención" a las iniciativas en favor de la música, como es este caso, a través de la que tratan de promocionar a los artistas de la tierra.