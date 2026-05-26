El sanitaria Área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz homenajea a 139 profesionales jubilados en 2025

Profesionales sanitarios jubilados de Cádiz en 2025 en un acto de homenaje organizado por el SAS - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Un total de 139 profesionales de todas las categorías del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz que se jubilaron durante el pasado 2025 han recibido este martes un homenaje, en un acto presidido por la delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares.

En este reconocimiento, celebrado en el Museo de la Atalaya de Jerez de la Frontera, ha participado el equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria, con su gerente, Lourdes García, a la cabeza, ha indicado la Junta en una nota.

Eva Pajares ha resaltado que "siempre" quiere estar presente en estos homenajes porque "se pone en valor la profesionalidad, esfuerzo y dedicación de estos profesionales en el cuidado durante tantos años de la salud de la población, y esto hay que agradecerlo públicamente".

De los 139 profesionales jubilados el pasado año, un total de 31 corresponden al ámbito facultativo, 70 al personal sanitario no facultativo y 38 a gestión y servicios.

Durante el acto, varios jubilados han ofrecido unas palabras en representación de las personas homenajeadas en una mesa redonda denominada 'Voces con historia'. En concreto, Inmaculada Romero Abad, enfermera; Manuel Ramos Díaz, facultativo especialista de Nefrología; Francisco Panal Garrido, técnico especialista en Informática; y Eduardo Ballesteros Rodríguez, enfermero, han sido los intervinientes, compartiendo experiencias y recuerdos de su trayectoria profesional.

A continuación, se ha llamado al estrado a los homenajeados para que la delegada territorial, así como la gerente y el equipo directivo del Área, les hicieran entrega de un recuerdo conmemorativo.

El acto ha finalizado con un encuentro de convivencia entre profesionales, familiares y asistentes.