Sanz anuncia para finales de abril la licitación de la obra del nuevo centro de salud del Mentidero de Cádiz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, y la delegada territorial de Sanidad de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, delante del edificio que albergará el nuevo centro de salud del Mentidero - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes 23 de marzo que a finales de abril se licitará la obra del nuevo centro de salud de Mentidero, en la Plaza Mina de Cádiz, que va a contar con más de 2.200 metros cuadrados y una inversión de más de cinco millones de euros.

Lo ha avanzado en una convocatoria junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, en la que ha señalado que este nuevo centro sustituirá al actual ubicado en la calle Cervantes y permitirá incrementar la capacidad asistencial, así como las condiciones en las que los profesionales prestan servicio a la ciudadanía, ha indicado la Junta en una nota.

Según ha detallado el consejero, este centro dará cobertura a una población de entre 8.000 y 9.000 usuarios y acogerá además la sede del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, lo que contribuirá a reforzar la coordinación y la gestión sanitaria en el conjunto del territorio.

Como ha recordado, uno de los objetivos que se marcaron desde que llegaron al Gobierno de la Junta en 2018 era el de "mejorar la asistencia sanitaria a los andaluces y a los gaditanos", algo que se ha hecho "con más inversión, más profesionales y también más y mejores infraestructuras".

Además, ha advertido que el actual centro de salud del Mentidero "no reunía las condiciones adecuadas para prestar esa asistencia sanitaria de calidad y tampoco para que los profesionales desempeñen su trabajo en un entorno adecuado", una "realidad" que como ha contado, "por desgracia encontramos en muchas infraestructuras sanitarias cuando llegamos al Gobierno". Es por eso que desde la Junta han multiplicado "por cuatro" la inversión para construir "100 nuevas infraestructuras y para mejorar aquellas que ya existían". El objetivo, ha dicho, es "transformar nuestro mapa sanitario".

Según ha explicado Antonio Sanz, que ha estado acompañado por la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, el nuevo centro de salud se ubicará en un inmueble que era propiedad de la Dirección General de Patrimonio y que ha sido cedido al SAS. Contará con un área de atención a la ciudadanía y otra asistencial, además de una zona de atención inmediata, y dispondrá de una zona para adultos y otra para niños, un área de cirugía menor, otra de servicios auxiliares y una zona para el personal.

También tendrá áreas de dispositivos de apoyo, despachos para enfermería de enlace y trabajador social y educación sanitaria completan la distribución del centro.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que el futuro centro de salud responde a "una reclamación histórica" de los vecinos que "va a cumplir la Junta de Andalucía y que va a reforzar la capacidad asistencial en esta zona de la ciudad". En este sentido, ha relacionado este proyecto a medio plazo con el proyecto del nuevo hospital, con lo que se "combina la mejora en la atención especializada con la primaria", algo que se hace "con voluntad, inversión y compromiso con la sanidad pública".