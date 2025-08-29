El SAS amplía hasta el 16 de septiembre el refuerzo de verano del consultorio de Zahara de los Atunes (Cádiz)

ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado que va a ampliar hasta el próximo 16 de septiembre el refuerzo de verano del consultorio de Zahara de los Atunes en la provincia de Cádiz, con un médico, una enfermera y un administrativo que permitirá cubrir el incremento de la demanda que se produce en esta población durante la temporada estival.

En una nota de la Junta, el SAS ha señalado que de esta manera, el centro se mantendrá abierto hasta las 20,00 horas de lunes a viernes.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha resaltado "el esfuerzo" que han hecho tanto el Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, como el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, en la contratación del personal destinado a este centro, pues ambos comparten su cobertura en verano.

Pajares ha recordado que en la provincia de Cádiz se han materializado este año "un 100,3% de contrataciones previstas para el verano", lo que se ha traducido en "5.617 contratos frente a los 5.598 previstos inicialmente".

Con ello se ha podido garantizar la cobertura asistencial y la calidad del servicio en una época marcada por el incremento de la demanda sanitaria en algunas zonas y las vacaciones de la plantilla estructural.

Tal y como se ha indicado, en la provincia de Cádiz se han mantenido en funcionamiento este verano todos los centros de salud. En concreto, 37 han abierto en horario de tarde, y ha abierto uno más que normalmente no tiene horario de tarde, así que en total han sido 38. Además, los 46 Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la provincia han mantenido su horario habitual del resto del año.

Igualmente, se ha señalado, los hospitales de la provincia han venido realizado "una importante actividad" durante estos meses, incrementándose el número de consultas externas y pruebas diagnósticas respecto al año anterior.