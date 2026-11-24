La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares, en la firma del convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la asociación Por una Sonrisa, para atender a menores en el hospital de Jerez - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares, ha asistido este martes a la firma del convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, y la Asociación de Amigos Reunidos para Conseguir una Sonrisa, conocida como Por una Sonrisa, para coordinar las actividades de voluntariado en el Hospital de Jerez, perteneciente al SAS de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

El convenio contempla el acompañamiento a menores hospitalizados en el ámbito pediátrico, incluidos los pacientes de Oncología Pediátrica, así como el apoyo a sus familias, como ha detallado la Junta en una nota.

Para ello, la asociación aportará personal voluntario formado que desarrollará actividades de ocio, culturales y educativas, acompañamiento familiar y organización de actos dentro y fuera del centro hospitalario.

Por su parte, el Área facilitará la coordinación entre los profesionales y la entidad, informará sobre el convenio a los equipos implicados y garantizará la protección de datos y la intimidad de las personas beneficiarias.

La directora gerente del Área, Lourdes García, y la presidenta de la asociación, Eva Ledesma Blanco, han rubricado el acuerdo en un acto al que también han asistido la vicepresidenta de la entidad, Ana Mora García, y la responsable de su delegación en Jerez y de la ludoteca hematológica infantil, Gema Meynet Zambrano.

La ejecución del acuerdo no supondrá obligaciones económicas para el Área, siendo la asociación la encargada de aportar los recursos necesarios.

Esta colaboración se centra en la humanización de la atención sanitaria y el fomento de la participación ciudadana, favoreciendo la implicación de las entidades sociales en el bienestar de los pacientes y sus familias.