El Sercla alcanza un 47,6% de acuerdos en conflictos colectivos y evita más de 1,1 millones de horas de huelga en Cádiz

El delegado de Empleo, Daniel Sánchez, en la Comisión del CARL. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), órgano adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha celebrado este miércoles en Cádiz su Comisión Permanente ampliada en la que se han analizado los convenios firmados en Cádiz durante 2025. Asimismo, se han examinado los datos derivados de la gestión del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) en 2025, que alcanzó un 47,6% de acuerdos en conflictos colectivos y evita más de 1,1 millones de horas de huelga.

Según ha indicado la Junta en una nota, la reunión ha contado con la asistencia del delegado territorial de Empleo, Daniel Sánchez, y ha estado integrada, entre otros, por el presidente del CARL, José Manuel Gómez Muñoz, y el director general de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Luis Roda Oliveira. En representación de las organizaciones sindicales han asistido la secretaria general de CCOO en Cádiz, Inmaculada Ortega Gil, y el secretario de Política Sindical de UGT en Cádiz, Marcos Perlés Vereda.

Por su parte, el delegado territorial de Empleo, Daniel Sánchez, ha puesto en valor la labor de los técnicos del Sercla, la importancia del CARL y la implicación de los agentes sociales. "El año 2025 ha sido muy potente desde el punto de vista de la negociación colectiva ya que se han firmado diez convenios muy importantes que afectan a 75.000 trabajadores, por lo que la provincia de Cádiz se sitúa como referente en paz social más que en conflicto laboral".

"Tenemos por delante el convenio del metal, uno de los más relevantes, con previsión de carga de trabajo extraordinaria durante los próximos diez años, y aquí hay que destacar el trabajo tan importante realizado por UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios", ha manifestado el delegado, que ha añadido que "a la vista de los datos, no se prevé un gran sector con riesgo de conflicto laboral, por lo que la provincia de Cádiz puede estar satisfecha con el trabajo realizado y las predicciones para los próximos años".

La Junta ha subrayado que el Sercla ha obtenido en 2025 "resultados especialmente positivos" en Cádiz, ya que en materia de conflictos colectivos la provincia alcanzó un 47,6% de acuerdos, 11,4 puntos por encima de la media autonómica (36,18%). Durante el año se recibieron 134 expedientes de mediación colectiva, que afectaron a 2.781 empresas y 44.524 personas trabajadoras, de los cuales se tramitó efectivamente 103 expedientes. Solo se registró un expediente colectivo sin comparecencia de la parte requerida, lo que refleja el alto grado de implicación en el sistema.

Por sedes, Jerez alcanzó un 57,1% de acuerdos, Algeciras un 53,8% y Cádiz capital un 37,2%, todas por encima de la media andaluza. En cuanto a las huelgas, de las 44 registradas, se tramitaron 35, alcanzándose acuerdos en 24 de ellas (71,4%), "muy por encima de la media autonómica (52,81%), lo que permitió recuperar 1.136.208 horas de trabajo".

En este sentido, ha destacado la sede de Jerez, donde se evitaron diez de las once huelgas tramitadas (90,1%), mientras que en Cádiz capital se alcanzaron acuerdos en diez de 18 convocatorias, incluyendo sectores estratégicos como Industria del Metal, distribución de gas licuado y servicios esenciales como el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana o el transporte urbano. En Algeciras se lograron acuerdos en cuatro de seis convocatorias (66,6%), incluyendo el ámbito portuario y servicios municipales de limpieza.

Por su parte, el presidente del CARL, José Manuel Gómez Muñoz, ha destacado que "la negociación colectiva y el tratamiento a través del Sercla han sido clave en la resolución de los conflictos colectivos e individuales en la provincia". "Cádiz destaca por el altísimo porcentaje de avenencias, especialmente en Algeciras, Jerez y Cádiz, con resultados once puntos y medio por encima de la media autonómica", ha resaltado Gómez Muñoz, que ha añadido que "estos conflictos han afectado a unas 2.700 empresas y 44.000 trabajadores, y se han logrado resolver casos especialmente relevantes".

En total, se han evitado más de 1.136.208 horas de huelga, lo que supone un ahorro cercano a 25 millones de euros para el tejido productivo de Cádiz, ha destacado el presidente del CARL, que ha indicado que en materia de convenios se han cerrado acuerdos complicados que afectan a más de 12.000 empresas y 75.000 trabajadores.

Por su parte, Inmaculada Ortega Gil, secretaria general de CCOO Cádiz, ha valorado "el trabajo realizado en la provincia durante 2025, fruto del sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales y del equipo técnico del Sercla". "El incremento salarial del 3,2% en la provincia, por encima de la media andaluza, refleja el esfuerzo negociador y la atención a las necesidades de los trabajadores", ha añadido.

Igualmente, el secretario de Política Sindical de UGT Cádiz, Marcos Perlés Vereda, ha valorado "muy positivamente el seguimiento de la negociación durante 2025, con más de diez convenios cerrados que han protegido a más de 150.000 trabajadores, lo que evidencia la importancia del Sercla".