Los títeres de la Tía Norica, Petaca Chico o María Parrado, galardonados con Banderas de Andalucía de la Junta en Cádiz

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha dado a conocer los diez galardonados con las Banderas de Andalucía en la provincia correspondientes al año 2026. Los títeres de la Tía Norica, Petaca Chico, María Parrado, el Padre Pedro de la Piñera de Algeciras o Jerez, como capital española de la Gastronomía para este año son algunos de los galardonados.

La delegada ha subrayado "la relevancia que estas distinciones tienen al poder reconocer a personalidades y colectivos de esta tierra por su esfuerzo, constancia y dedicación permanente". En este sentido, Colombo ha agradecido a todos los premiados "su compromiso, trabajo e implicación por convertirse en referentes, siendo claros ejemplos del enorme potencial que tiene Cádiz".

El acto, según ha señalado la Junta en una nota, tendrá lugar el próximo 23 de febrero a las 18,30 horas en los Museos de La Atalaya de Jerez, según ha anunciado la delegada junto a los delegados territoriales de Sanidad y Consumo, Economía e Industria, Cultura y Medio Ambiente, Eva Pajares, Inmaculada Olivero, Tania Barcelona y Óscar Curtido, respectivamente.

Mercedes Colombo ha señalado que estas banderas representan sin duda lo mejor de cada comarca y este año, una vez más, "se distingue a hombres y mujeres, instituciones y entidades de la provincia que son un referente en sus respectivos ámbitos en esta tierra". "Para nosotros, para el Gobierno de Juanma Moreno es un honor distinguir a personalidades y colectivos que tanto luchan y hacen por nuestra provincia", ha añadido.

Así, el novelista y escritor Jesúñs Maeso de la Torre ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras, la cantante María Parrado con la Bandera de Andalucía de las Artes, los títeres de la Tía Norica con la Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz con la Bandera de Andalucía del Deporte.

Por otra parte, el Padre Pedro, sacerdote de la barriada algecireña de La Piñera ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia, la empresa Petaca Chico con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa, y Manuel Aguilar, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, con la Bandera de Andalucía a la Investigación, Ciencia y Salud.

Finalmente, la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia ha recaído sobre Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, la Sociedad Federada de Caza "El cartucho", de Barbate, con la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental y Mantas de Grazalema con la Bandera a la Trayectoria en la Defensa y Fomento del Interés General de la Provincia.