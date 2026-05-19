La Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz ve reconocida su excelencia a nivel europeo

Ander Bengoechea Trujillo, facultativo del Servicio de Cirugía e integrante de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Universitario Puerta del Mar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

Ander Bengoechea Trujillo, facultativo del Servicio de Cirugía e integrante de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha obtenido el título europeo de excelencia 'Board' en Cirugía Bariátrica, durante el Congreso Europeo Internacional de esta especialidad de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos (IFSO), celebrado recientemente en Málaga.

Según ha indicado la Junta en una nota, este reconocimiento supone un "importante logro profesional", ya que Bengoechea se convierte en el segundo cirujano de España, el primero de Andalucía y el miembro más joven en obtener esta acreditación europea de excelencia. El proceso ha requerido meses de preparación, en concreto 56, y la superación de un exigente examen internacional en inglés, lo que refleja el esfuerzo, la dedicación y el alto nivel de formación de los profesionales del hospital gaditano.

Asimismo, ha señalado que este logro es fruto también del trabajo conjunto de la Unidad de Cirugía Bariátrica, coordinada por María de los Ángeles Mayo Ossorio, y del Servicio de Cirugía y Aparato Digestivo, cuyo jefe es José Manuel Pacheco, reforzando el prestigio y la excelencia del Puerta del Mar en este ámbito.

En este sentido, según ha indicando la Junta, el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz fue elegido por la Asociación Española de Cirujanos para albergar el pasado abril el 11 Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica. En el marco de esta cita se desarrollaron dos sesiones quirúrgicas con asistencia de alumnado de España y Portugal, así como intervenciones mediante abordaje laparoscópico y cirugía robótica, para mostrar ambas estrategias técnicas en el tratamiento quirúrgico de la obesidad.