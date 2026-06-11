La Agencia de Emergencias de Andalucía realizará quemas controladas en Córdoba y Baena

Efectivos del EMA Infoca realizando una quema controlada en Córdoba, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) va a realizar quemas controladas de pasto en la capital cordobesa y Baena (Córdoba), en concreto el viernes día 12 y el lunes día 15 se llevarán a cabo actuaciones en Córdoba, concretamente en las zonas de Rabanales y El Patriarca, en parcelas de pasto próximas a áreas habitadas, mientras que el martes día 16 tendrá lugar una quema controlada en el término municipal de Baena, junto al casco urbano.

Según ha informado la Junta de Andalucía en unan nota, se trata de zonas que presentan recurrencia de incendios, donde, tanto los servicios de bomberos, como el dispositivo EMA Infoca, han tenido que intervenir en campañas anteriores.

Estas acciones se desarrollan bajo planificación técnica, en condiciones meteorológicas óptimas y con la participación coordinada de profesionales, bomberos y personal voluntario de las Siete Fincas.

Las quemas prescritas tienen un objetivo preventivo, como es reducir la carga de combustible fino (pasto y vegetación herbácea), así como el riesgo de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal y proteger áreas habitadas mediante la creación de espacios más seguros frente a la propagación del fuego.

Igualmente, contribuye a la mejora de la capacitación práctica de los equipos intervinientes, fomenta la coordinación entre el dispositivo Infoca, bomberos y personal voluntario y consolida procedimientos de actuación segura y eficaz en el uso del fuego técnico.

La quema controlada es una herramienta fundamental en la estrategia de prevención de incendios forestales, especialmente en entornos cercanos a núcleos urbanos. Su aplicación permite disminuir el riesgo, proteger a la población y las infraestructuras, rebajar el número de intervenciones de emergencia y favorecer la gestión sostenible del territorio, así como optimizar la respuesta ante incendios, al facilitar el trabajo de los dispositivos de extinción.