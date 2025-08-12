El Área Sanitaria Norte de Córdoba refuerza la atención comunitaria con un servicio especializado de terapia ocupacional

El Área Sanitaria Norte refuerza la atención comunitaria con un servicio especializado de terapia ocupacional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Zona Norte de Córdoba ha reforzado la atención comunitaria con la puesta en marcha de un servicio de terapia ocupacional, integrado en Atención Primaria y que está permitiendo "acercar a la ciudadanía una atención especializada fundamental para mantener y recuperar la autonomía en las actividades de la vida diaria".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, este servicio, que forma parte de la Unidad de Aparato Locomotor y Dispositivos de Apoyo de Atención Primaria de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, "representa un salto cualitativo en la atención comunitaria, al situar la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación como eje central de la intervención sanitaria".

A este respecto, la terapeuta ocupacional y responsable del servicio, Isabel Cardador, ha explicado que el objetivo "es que cada persona pueda desarrollar las actividades que considera importantes para su vida diaria, manteniendo su independencia y calidad de vida el mayor tiempo posible".

Cardador, quien ha desarrollado su labor, tanto con pacientes y familiares, como con asociaciones y profesionales sanitarios de toda la comunidad, ha precisado que el servicio de terapia ocupacional se caracteriza por ofrecer una atención integral y personalizada que abarca múltiples áreas de intervención.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el desarrollo de programas específicos para incrementar la capacidad de las personas usuarias para involucrarse en las ocupaciones que desean o necesitan realizar, siempre con un enfoque centrado en la persona.

Para ello, se recurre al uso terapéutico de actividades mediante terapia funcional y cognitiva, adaptación de actividades, y la facilitación de productos de apoyo. Además, se realizan modificaciones del entorno para brindar mayor soporte y autonomía al compromiso ocupacional de cada usuario.

Otro pilar fundamental del servicio es la orientación y educación dirigida a familiares y profesionales sanitarios sobre el manejo adecuado de pacientes, proporcionando herramientas prácticas que mejoran la calidad de vida, tanto de los usuarios, como de sus cuidadores.

El programa incluye también la realización de férulas y adaptación de objetos cotidianos, facilitando que las personas puedan continuar realizando sus actividades habituales pese a las limitaciones que puedan presentar.

De especial relevancia resulta la aplicación y educación en principios ergonómicos, que incluye técnicas de conservación de energía, higiene postural, simplificación de tareas, economía articular y prevención de caídas. Estos conocimientos, transferidos directamente a los usuarios y sus familias, constituyen herramientas fundamentales para mantener la autonomía y prevenir el deterioro funcional.

El lema 'Aportando ocupación hacia una vida independiente' resume la filosofía del servicio, que sitúa la ocupación significativa como elemento central para mantener la independencia y el bienestar de las personas. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Área Sanitaria Norte de Córdoba de fortalecer la atención primaria y comunitaria, acercando servicios especializados al entorno habitual de los ciudadanos.

La integración de la terapia ocupacional en Atención Primaria representa un modelo que permite la detección precoz de problemas funcionales, la intervención temprana y el seguimiento continuado, evitando en muchos casos el deterioro que conduciría a situaciones de dependencia más graves.

En palabras de la directora gerente, Carmen de la Cámara, "este servicio consolida el compromiso del Área Sanitaria Norte de Córdoba con una atención sanitaria integral, que no solo se centra en la curación de enfermedades, sino en la promoción de la autonomía personal y la calidad de vida de toda la ciudadanía".