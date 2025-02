El C3A presenta en Córdoba un viaje a las periferias de la música contemporánea de la mano de la clarinetista Anna Koch

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, presenta este viernes 'Viaje por las periferias de la música', un concierto a cargo de la clarinetista austríaca Anna Koch que se enmarca dentro de la primera temporada del programa 'Exploratorio. Meditaciones en torno a lo foráneo', comisariada por Bruno Dozza y Miguel Álvarez-Fernández.

Tal y como ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, la cita tendrá lugar el viernes, 7 de febrero, a las 20,00 horas en la Caja Negra del C3A, con entrada libre hasta completar aforo. De este modo, la Caja Negra del C3A acoge la presentación del trabajo realizado durante un año por la clarinetista Anna Koch junto al video-artista y fotógrafo Sebastian Schmid "en busca de nuevos sonidos".

Durante este viaje alrededor del mundo, Koch interpreta música para clarinete bajo solo y colabora con compositores locales para crear y presentar nuevas piezas y Schmid graba sonidos ambientales y vídeos, añadiendo una capa adicional de imágenes. El proyecto, "que recibe el nombre de 'Connecting the Dots', busca vincular personas y música, composición e improvisación, cultura y naturaleza, imagen y sonido, explorando cómo suenan los lugares", comentan los artistas.

'Viaje por las periferias de la música' presenta una selección de obras que surgen de este viaje a través de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Vietnam. El programa incluye dos estrenos mundiales: 'Untamed' (2025), con música de Koch y vídeo de Schmid, que abrirá la sesión, y 'Anatomy of rivers' (2025), de la compositora australiana Elizabeth Jigalin. Entre ambas se interpretará el estreno europeo de 'Ribbons and rest' (2024), del compositor neozelandés de ascendencia maorí Dylan Lardelli, junto con otras piezas recientes del dúo como 'Rolling' (2025) y 'To nature' (2025).

El concierto concluirá con una obra de la compositora y clarinetista Petra StumpLinshalm, profesora en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, titulada 'Mademe Pele' (2021), dedicada a la diosa del fuego, el relámpago, los volcanes y la danza en la mitología hawaiana.

La cita musical 'Viaje por las periferias de la música' se encuadra dentro del ciclo 'Meditaciones en torno a lo foráneo', que da nombre a la primera temporada del 'Exploratorio' del C3A, comisariado por Dozza y Álvarez-Fernández. El 'Exploratorio' plantea un espacio de investigación y presentación de formas de expresión artística innovadoras que abarcan el arte sonoro y escénico, con el objetivo de 'trascender fronteras desde la privilegiada perspectiva propia del Sur de Europa,' en palabras de sus comisarios.

El programa cuenta con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y, en esta ocasión, cuenta con el apoyo del Foro Cultural de Austria, destacando la colaboración de Teresa Rocha.

LA ARTISTA ANNA KOCH

Anna Koch es una intérprete de clarinete y clarinete bajo austríaca. Como música profesional, se especializa en música contemporánea e improvisada. Estudió interpretación de clarinete en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, donde se graduó con honores en 2017. En 2020, recibió la beca 'Startstipendium Musik' del Ministerio Federal de Austria para las Artes y la Cultura.

En enero de 2022, estrenó su programa en solitario 'BASSticcio'. En 2023-2024, fue seleccionada como artista dentro del programa 'NASOM - The New Austrian Sound of Music'. Actualmente, recorre el mundo junto al fotógrafo y editor Sebastian Schmid con su proyecto 'Connecting the Dots', que combina el intercambio musical y cultural desde una perspectiva de conciencia ambiental.