El Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir forma a centros sociosanitarios para abordar las altas temperaturas

El Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir forma a centros sociosanitarios para abordar altas temperaturas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Residencias del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha formado a los profesionales de los centros sociosanitarios del Distrito para afrontar las altas temperaturas, potenciando las medidas de prevención con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables.

Según informa la Junta de Andalucía en una nota, la iniciativa, que ha permitido llevar a cabo 38 talleres entre mayo y junio, se enmarca en las directrices del Plan de Prevención de Temperaturas Excesivas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), reforzando la coordinación sociosanitaria y la anticipación ante episodios de calor extremo mediante un seguimiento activo entre los profesionales de las residencias, el equipo de la Unidad y los profesionales de atención primaria.

Estos talleres que han estado a cargo de los enfermeros gestores de casos de la Unidad de Residencias están dirigidos al personal sociosanitario y a los propios residentes, centrándose en la prevención y la detección precoz de la deshidratación, el golpe de calor y la adaptación farmacológica en personas mayores, extendiendo sus buenas prácticas y protocolos de anticipación.

El calor extremo representa un riesgo crítico para las personas que residen en estos centros, especialmente para aquellas con patologías crónicas o movilidad reducida. Bajo este escenario, el Plan de Altas Temperaturas del SAS pone especial énfasis en los centros residenciales, considerados entornos clave donde la vigilancia activa y la rápida actuación marcan la diferencia entre una complicación grave y una prevención exitosa.

Esta formación incide en pilares fundamentales como la optimización de la climatización de los centros, control de la exposición solar directa, ventilación estratégica en franjas horarias adecuadas, en los protocolos de ingesta hídrica continuada, incluso en ausencia de sensación de sed y menús ligeros y nutritivos, con alimentos ricos en agua, como sopas frías, frutas y verduras.

Durante los talleres, las enfermeras gestoras de casos de residencias abordan la detección precoz de signos y síntomas de alarma asociados a las altas temperaturas, con el objetivo de capacitar a los profesionales para identificar de forma temprana manifestaciones como mareo, confusión, calambres, hipertermia o alteraciones del nivel de conciencia, facilitando la activación inmediata de los circuitos asistenciales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria cuando sea necesario.

De forma complementaria, y en coordinación con el médico de la Unidad de Residencias y las farmacéuticas de Atención Primaria, se lleva a cabo la revisión de los tratamientos farmacológicos de los residentes, incorporando las medidas de adecuación terapéutica oportunas adaptadas a la situación actual del paciente. El seguimiento diario de los umbrales de temperatura y los niveles de alerta meteorológica permite recordar a los centros residenciales la potenciación de las medidas de protección y contingencia necesarias.

Es importante, ha señalado la directora gerente del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir, Ana Leal, "impulsar este tipo de actuaciones y mantener estas medidas de vigilancia y prevención de manera constante durante todo el periodo estival, garantizando así un entorno seguro, confortable y adaptado a las necesidades de las personas mayores en las residencias de Córdoba y Guadalquivir".