Empleo y CIAC impulsan en Córdoba nuevas vías de formación especializada en construcción sostenible

Gálvez (2ª izda.), durante su visita al Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible, Fundación CIAC. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha visitado este lunes el Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible, Fundación CIAC, para conocer de primera mano sus instalaciones, proyectos y capacidad formativa, en una primera toma de contacto destinada a estudiar futuras líneas de colaboración en materia de formación especializada para el sector de la construcción.

El centro, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico Rabanales 21 desde el año 2014, constituye desde su constitución en el 2008 un referente en I+D+i aplicada a la construcción sostenible y a la protección del patrimonio cultural, ofreciendo soluciones innovadoras a pequeñas y medianas empresas y actuando como soporte tecnológico imprescindible para que puedan desarrollar soluciones sostenibles certificadas.

Durante la visita, en la que también ha participado la jefa de servicio de Formación, Estela Pérez, la responsable territorial mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Fundación, María Dolores Jiménez, y ha recorrido los diferentes laboratorios de investigación y ensayo, donde se analiza y certifica la resistencia de materiales y sistemas constructivos.

Entre los equipamientos destaca el horno de gasóleo para ensayar la resistencia al fuego de materiales de construcción y equipos de protección individual, el único de estas características en Andalucía, cofinanciado por la Junta de Andalucía a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este horno cuenta con sensores de temperatura, presión y oxígeno y está adaptado a la normativa española y europea.

El centro cuenta con el sello distintivo como laboratorio de ensayo de resistencia al fuego que otorga la Agencia de Acreditación y Certificación, lo que le permite ser una entidad certificadora para empresas.

INNOVACIÓN Y EMPLEO

Gálvez ha destacado la importancia estratégica de un sector "en pleno crecimiento y con una gran proyección en la contratación de mano de obra cualificada". En este sentido, ha subrayado que "la construcción sostenible exige perfiles cada vez más preparados, familiarizados con nuevos materiales, técnicas innovadoras y sistemas constructivos en constante evolución. Y qué mejor entorno para formarse que un centro que investiga directamente para las empresas y aporta soluciones reales al mercado".

Además, ha resaltado que las personas que se formen en el CIAC, "no solo adquirirán conocimientos técnicos actualizados, sino que estarán en contacto directo con la investigación aplicada que se está desarrollando, formando parte activa de un sector en continua transformación, siempre desde la perspectiva medioambiental y apostando por la economía circular".

La delegada ha señalado que esta ha sido una primera reunión institucional para conocer en profundidad el potencial del centro, y anunció que a partir de ahora "se iniciará una fase de reuniones técnicas para definir cuáles son las especialidades formativas y certificados profesionales que podrían desarrollarse desde el CIAC, ajustados a las necesidades reales del tejido empresarial".

"Contamos con unas instalaciones magníficas y con laboratorios de ensayo que pueden ponerse al servicio de la formación especializada, algo más necesario que nunca en un sector que demanda mano de obra formada y con competencias específicas", ha afirmado.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Durante el recorrido, Gálvez ha podido conocer algunos de los proyectos que el centro viene desarrollando desde su creación en 2008, como los materiales autorreparadores impulsados en iniciativas como Redurcon; soluciones destinadas a la protección y rehabilitación del patrimonio cultural, como productos que previenen la proliferación de microorganismos en morteros de cal, de gran utilidad para el mantenimiento de edificios históricos; o su contribución a la estrategia de economía circular en el sector de la construcción con el aprovechamiento de los residuos del carbón.

La Fundación CIAC es el primer centro tecnológico de Andalucía dedicado a la construcción sostenible y ofrece servicios de I+D+i, caracterización y ensayo de materiales, así como asesoramiento técnico, formación y acompañamiento a empresas en la ejecución de proyectos de investigación.

Con esta visita, la Delegación de Empleo refuerza su apuesta por una formación conectada con la innovación, la sostenibilidad y las necesidades reales del mercado laboral, situando a centros tecnológicos como el CIAC como aliados estratégicos para mejorar la cualificación profesional y la competitividad del sector de la construcción en Andalucía.