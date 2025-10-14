La Filmoteca de Andalucía participa en el ciclo 'Cine y Mujeres Rurales' con proyecciones en Córdoba y Granada

Cartel del ciclo 'Cine y Mujeres Rurales', en el que participa la Filmoteca de Andalucía, con proyecciones en Córdoba y Granada. - MAPA

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales participa en el ciclo 'Cine y Mujeres Rurales', que llega a Andalucía con dos proyecciones que reivindican la voz femenina en el territorio rural.

En concreto y según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, 'Los últimos románticos' y 'Lo que queda de ti' se exhibirán en las sedes de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba y Granada. Esta iniciativa nacional, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está presente en Andalucía desde 2017.

Este programa celebra en 2025 su octava edición, desde mañana miércoles 15 de octubre al día 18 del próximo noviembre y cuenta también con una muestra 'on line' gratuita, que va del 17 al 31 de octubre. Con ello, busca "poner en primer plano la sensibilidad, la fuerza y la mirada de las mujeres en el entorno rural contemporáneo, y se consolida como una plataforma para difundir obras dirigidas o protagonizadas por mujeres que narran la vida, los desafíos y las transformaciones de este mundo".

Así, mañana miércoles 15 de octubre, en la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, a las 20,30 horas, se proyectará 'Los últimos románticos', de David Pérez Sañudo. La cinta cuenta la historia de Irune, una mujer insegura, solitaria y con tendencias hipocondríacas que trabaja en una fábrica de papel en un pueblo industrial de Álava. Su vida rutinaria se desestabiliza al descubrir un bulto en un pecho y verse implicada en un conflicto laboral que transformará su destino.

Con un tono íntimo y realista, Pérez Sañudo construye en esta película un retrato contenido y humano de la fragilidad y la resistencia cotidiana, situando a su protagonista en un paisaje rural tan físico como emocional.

Por su parte, el próximo viernes 17 de octubre, a las 20,00 horas y en Granada, se proyectará 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia, un relato lírico sobre la pertenencia, el duelo y el arraigo, que entrelaza paisaje y emoción en una historia de identidad y coraje femenino.

La ficción cuenta cómo Sara, una joven música de jazz a punto de grabar su primer disco en Nueva York, regresa a su pueblo del Pirineo oscense tras la muerte de su padre. Allí hereda, junto a su hermana, una granja y un rebaño de ovejas. Invadida por la culpa, decide continuar el legado familiar, y renunciar a la vida que había soñado.

A través de esta selección de películas, el ciclo propone "una reflexión sobre la conexión entre identidad, trabajo, territorio y futuro, al tiempo que reconoce la contribución esencial de las mujeres al desarrollo sostenible del medio rural", siendo el cine "una herramienta poderosa para mirar de frente la realidad rural", y estas proyecciones en Andalucía son también "un homenaje a quienes habitan y transforman esos paisajes con su esfuerzo y su sensibilidad".