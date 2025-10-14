Los hoteles andaluces superan previsiones y alcanzan un 84% de ocupación durante el puente

Arturo Bernal destaca que se trata del mejor resultado en estas fechas desde la pandemia, con cerca de 679.000 pernoctaciones

CÓRDOBA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de Andalucía registraron un grado de ocupación cercana al 84% durante el pasado puente del 12 de octubre, lo que supone 6,5 puntos porcentuales por encima de las previsiones del sector, según ha avanzado este martes el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Córdoba, Bernal ha destacado que se trata "del mejor resultado desde la pandemia" en estas fechas, ya que los hoteles de la comunidad superaron en 2,5 puntos porcentuales la ocupación alcanzada durante el puente de 2023, que marcó el máximo hasta ahora en este periodo, si bien en ese ejercicio tuvo una duración de cuatro días.

Bernal ha valorado, por tanto, que Andalucía ha tenido "un puente excepcional, en climatología, ocupación turística y llegadas al destino", ya que la región ha recibido un total de 1.173 vuelos con más de 210.000 asientos, un 6,2% más de plazas que en 2024.

Según la encuesta realizada, en hoteles se han contabilizado 678.832 pernoctaciones, de las cuales el 68,9% corresponden a alojamientos del litoral andaluz y el 31,1% a las realizadas en el interior de la región. Por provincias, destacan Málaga con un grado de ocupación del 87,5%, Huelva con el 86,8%, Sevilla con el 86,4% y Granada con el 85,8%.

Por días, cerca del 89% de las plazas hoteleras de Andalucía estuvieron ocupadas el sábado 11 de octubre, con picos superiores al 90% en Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga y Cádiz. Por su parte, en el conjunto de la comunidad el viernes 10 se llegó a un 83,8% y el domingo 12 al 78,9%.

En lo que se refiere a los alojamientos rurales, se sobrepasaron también las previsiones iniciales, con una ocupación del 55,3% durante el puente frente al 48,9% esperado. Esto supone además 5,3 puntos porcentuales por encima del registro de las mismas fechas de 2023.

Destacan entre las provincias con mejor grado de ocupación de plazas Cádiz, con un 59,5%; Huelva, con un 58,8%; Almería, con un 57,8%, y Jaén, con un 55,2%. El mejor dato en el conjunto de la comunidad se alcanzó el sábado 11 de octubre, con el 61,1% de las plazas en alojamientos rurales ocupadas.

En cuanto a las viviendas de uso turístico del destino, se estima que se llegó a una ocupación del 50,1% en estas jornadas, cerca de dos puntos porcentuales de los esperados previamente. Destacan provincias como Sevilla, con un grado del 80,4%; Córdoba, con un 73,9%, y Jaén, con un 66,3%.