Juanma Moreno, a los sanitarios del accidente de Adamuz (Córdoba): "Sois el orgullo de toda Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido a todo el personal sanitario y de emergencia "todo el esfuerzo y el sacrificio" que mostraron en la atención de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de 120 heridos, y les ha trasladado el "orgullo" y el "reconocimiento" de todos los andaluces por el trabajo que desarrollaron tanto en el lugar del accidente como en los distintos centros hospitalarios en los que se atendió de inmediato a los heridos.

Moreno se ha reunido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con responsables médicos, enfermeros, técnicos del 061 de Jaén, Córdoba y Sevilla, así como de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Bujalance y Montoro (Córdoba); personal de Cruz Roja y de las ambulancias que se encargaron del traslado de pacientes críticos, entre otros profesionales sanitarios que participaron en el operativo de rescate y atención a las víctimas.

"En nombre de toda la sociedad andaluza, que todavía sigue apesadumbrada por la tragedia, gracias. Es un orgullo que tengamos un servicio de emergencias sanitarias capaz de dar una respuesta tan contundente y eficaz. Mi agradecimiento por vuestra profesionalidad y fortaleza", les ha trasladado el presidente.

"Podéis sentiros orgullosos de lo que hicisteis en esa noche del 18 de enero, y de lo que vais a seguir haciendo en las próximas semanas y meses en beneficio de esas personas que tristemente perdieron mucho aquel día, y también en beneficio de toda la sociedad andaluza. Enhorabuena", ha finalizado.

Más tarde, durante su intervención en un coloquio con el psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación Rafael Guerrero en el marco del I Congreso Nacional 'Andalucía frente al acoso' que se celebra en Córdoba, Moreno ha subrayado la labor de las mujeres sanitarias que, "con apenas 30 o 32 años", fueron las primeras en llegar "a la zona de la tragedia".

"No pueden imaginar lo que es una catástrofe de esa naturaleza, lo que supone hacer un triaje, decidir qué personas está muy mal o qué persona está fallecida, qué persona está grave o qué persona está leve" o "cómo decidir los criterios de qué ambulancias salen las primeras, qué pacientes salen los primeros", ha abundado el presidente andaluz, resaltando que "todo eso lo hicieron en un tiempo récord". Además, ha remarcado que, "afortunadamente, nadie falleció en ninguna ambulancia y a día de hoy, aunque hay personas críticas, no ha fallecido ninguno" en los hospitales.

"MÁS VULNERABLE DE LO QUE CREÍA"

Respecto a la parte más personal, Moreno ha asegurado que "me he dado cuenta de que bastante más vulnerable de lo que yo creía. Pensaba que yo, que tengo una edad y que he visto ya muchas cosas, creía que era mucho más fuerte". Sin embargo, esa autopercepción cambió "cuando llegué esa noche, una noche muy oscura, el 18 de enero", pues "cuando ya han recogido a los accidentados en el hospital de emergencias, han hecho el triaje y se han llevado a los hospitales, yo me encuentro allí a muchas personas fallecidas".

El presidente andaluz ha recordado que muchas de ellas habían "salido disparadas del tren" y había "personas que habían perdido la vida, algunos a 80-100 metros de algunos de los de los vagones", algo que, "evidentemente, me impactó mucho". Igualmente, quedó impactado por la labor de los bomberos del Consorcio provincial y del Ayuntamiento de Córdoba, que "hicieron un trabajo excepcional" sacando a las víctimas.

"En un tren va la vida, niños embarazadas, mayores, jóvenes, parejas, familias...", ha explicado Moreno, quien ha afirmado que "me ha impactado más que las imágenes el relato de las familias que me he ido encontrando, porque detrás de cada persona fallecida hay una intrahistoria que se ha roto".

"Todo eso ha hecho que tenga un impacto, yo me siento ahora mismo triste, la sensación y el ánimo de tristeza", ha comentado el presidente autonómico, quien ha señalado que cree que es el mismo sentir "de la mayoría de los andaluces". "Noto que algo se ha removido en mí", pues "hablar de esto me genera ansiedad porque me conecta con una realidad de tensión durante esos tres días que ha sido muy cruenta, muy dolorosa y muy complicada".

Para concluir, el presidente de la Junta ha vuelto a poner de manifiesto el trabajo y esfuerzo de profesionales de emergencias con los que se ha encontrado en la mañana de este jueves, que son "maravillosos" y que "salvaron muchas vidas".