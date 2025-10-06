La Junta destina 840.000 euros hasta 2027 a modernizar y reforzar el Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este lunes las instalaciones del Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía, situadas en el Real Jardín Botánico de Córdoba (Instituto Municipal de Gestión Medioambiental - Imgema), donde ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con la protección y conservación de la flora silvestre.

Durante el recorrido, la consejera ha destacado la inversión de 840.000 euros que la Junta de Andalucía destinará hasta 2027 para garantizar el funcionamiento y la mejora de esta infraestructura, considerada una de las más importantes de España y un referente internacional en materia de biodiversidad.

"De este modo reafirmamos nuestra apuesta por la conservación del patrimonio natural, asegurando que el Banco de Germoplasma siga siendo un espacio de futuro para la ciencia, la agricultura y la salud", ha declarado.

En el acto también han estado presentes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia, Rafael Martínez, y el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, entre otras autoridades.

Catalina García ha señalado que el Banco de Germoplasma "conserva más de 11.000 accesiones de semillas y material vegetal de unos 3.300 taxones de la flora andaluza e ibérica, lo que lo convierte en una herramienta esencial para detener la pérdida de biodiversidad". Además, ha recordado que este centro custodia recursos genéticos que representan más del 60% de la flora de la Península Ibérica y Baleares, con transferencias de material a más de 40 instituciones científicas de todo el mundo.

La consejera ha indicado que la labor desarrollada en estas instalaciones "ha permitido impulsar proyectos de investigación de gran alcance, desde aplicaciones farmacológicas y agronómicas hasta estudios sobre la evolución de especies en distintos contextos climáticos".

En este sentido, ha sostenido que el Banco de Germoplasma "ha actuado como una verdadera reserva genética de futuro, capaz de ofrecer soluciones a retos ambientales y sociales de enorme trascendencia".

ESTUDIO CIENTÍFICO Y TÉCNICO

El Banco, fruto de un convenio firmado en 2023 entre la Consejería, la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), cuenta con instalaciones específicas construidas para su funcionamiento y con un equipo científico y técnico especializado.

Catalina García ha afirmado que esta colaboración institucional "ha hecho posible fortalecer la conservación de semillas, bulbos, esporas y pólenes, garantizando que Andalucía lidere las políticas de preservación vegetal en el ámbito nacional e internacional".

La consejera ha reseñado que el Banco de Germoplasma "ha renovado su equipamiento en 2025 a través de una inversión de más de 280.000 euros, cofinanciado con fondos europeos Feader, que ha dotado a las instalaciones de nuevas cámaras frigoríficas, una cámara de germinación y una cabina de flujo laminar". Estos recursos, ha añadido, "han asegurado que el trabajo científico se realice en condiciones óptimas y con estándares internacionales de calidad".

La consejera ha remarcado que los trabajos que se realizan en el Banco "han abarcado desde la recolección de semillas en el medio natural y su preparación para conservación a largo plazo, hasta ensayos de germinación que han garantizado la viabilidad de las muestras y la obtención de plantas con flor a partir de bulbos".

Además, ha apuntado que "ha mantenido bases de datos especializadas que han permitido un control preciso de cada lote conservado y su disponibilidad para la comunidad científica". Catalina García ha puesto en valor la proyección internacional de este centro, que participa en el sistema Index Seminum de intercambio de semillas con la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos.

"Compartimos material genético con instituciones de todo el mundo, lo que ha reforzado el papel de Andalucía en las redes de cooperación científica y en la lucha global contra la pérdida de biodiversidad", ha dicho. En su visita, la consejera también ha querido resaltar la dimensión social de este trabajo. "Hemos apostado por un modelo que no solo protege la flora, sino que genera conocimiento, impulsa la investigación universitaria, fomenta la divulgación y abre las puertas a nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible", ha agregado.