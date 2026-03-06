La Junta licita por más de 780.000 euros la construcción del nuevo consultorio médico de Añora

Archivo - María Jesús Botella, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para la contratación de las obras, por importe de 780.193,24 euros (IVA incluido), del nuevo consultorio de salud de Añora (Córdoba), un proyecto con el que el Gobierno andaluz "refuerza la atención sanitaria en la comarca de Los Pedroches y da respuesta a una demanda histórica del municipio".

Así lo ha destacado la delegada en Córdoba de la Consejería de Sanidad, María Jesús Botella, quien ha detallado que el expediente, denominado 'Contratación de la obra para la construcción del nuevo consultorio de Añora (Córdoba), mediante procedimiento abierto simplificado', contempla la ejecución completa del nuevo edificio sanitario mediante un contrato de obras en un plazo de once meses, y así ha sido publicado en el Portal de Contratación de la Junta de Andalucía.

La licitación, según ha señalado la delegada, se desarrolla mediante procedimiento abierto simplificado, lo que "permite agilizar la adjudicación garantizando la transparencia y la concurrencia". El futuro centro se ubicará en el término municipal de Añora y se construirá sobre una parcela puesta a disposición por el Ayuntamiento del municipio.

Con este proyecto, la Junta de Andalucía "reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras sanitarias en el entorno rural, dotando a los municipios de equipamientos modernos, accesibles y adaptados a las necesidades asistenciales actuales", ha subrayado Botella.

La actuación "forma parte de la estrategia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "reforzar y modernizar la Atención Primaria, incrementando la calidad del servicio y acercando la asistencia sanitaria a la ciudadanía".

La delegada de Sanidad ha destacado que la futura construcción del consultorio, "forma parte del esfuerzo sostenido por seguir fortaleciendo y modernizando la sanidad pública, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, que constituye la puerta de entrada al sistema sanitario".

Del mismo modo, ha resaltado que "la construcción de nuevos consultorios y la renovación de las infraestructuras existentes es una prioridad estratégica para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, dispongan de servicios sanitarios modernos, accesibles y de calidad".

Botella ha recordado que "la inversión en nuevos equipamientos sanitarios es una muestra del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el bienestar de la ciudadanía y con la cohesión territorial, reforzando la prestación sanitaria en el medio rural y acercando la atención a los municipios".