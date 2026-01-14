La Junta prevé abrir en 2026 el nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba

Botella y Reyes (centro), durante la visita a las obras del futuro centro de salud de Villanueva de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha visitado este miércoles las obras del nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba, que la Consejería prevé poner en funcionamiento en el último trimestre de 2026, tras una inversión de 5,29 millones de euros de los ya se ha certificado el 34% (1,82 millones), según ha informado la delegada durante la visita.

Botella ha señalado que el futuro edificio, con 2.200 metros cuadrados, permitirá prestar la cartera de Atención Primaria "en condiciones mucho mejores, con instalaciones más amplias y confortables para pacientes y profesionales". El centro dispondrá, entre otras dotaciones, de 12 consultas de adultos, un área diferenciada de pediatría, espacios para cuidados críticos y urgencias con sala de yesos, y servicios como cirugía menor, gabinete odontológico, rehabilitación y fisioterapia, radiología y trabajo social.

La delegada ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para culminar un proyecto, cuyo plan funcional fue aprobado en 2019 y cuyas obras comenzaron en enero de 2024. En este marco, ha avanzado que el centro incorporará placas fotovoltaicas para mejorar la eficiencia energética y ha explicado que, junto al Ayuntamiento, se trabaja en la adecuación del entorno, incluida una zona de aparcamientos y mejoras de accesibilidad.

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha destacado que la infraestructura beneficiará también a Cardeña y Conquista y ha mostrado su confianza en que se cumplan los plazos previstos. Además, ha detallado que el Ayuntamiento prepara una reordenación del tráfico en calles próximas para facilitar la circulación y la salida de emergencias, junto a actuaciones municipales complementarias en la zona.

Durante la comparecencia, Botella ha remarcado que "los ladrillos no curan, lo que cura son los profesionales" y ha resaltado medidas de refuerzo en el Área Sanitaria Norte, como la ampliación del servicio de matronas, "de una a tres", y la posibilidad de que los médicos de familia deriven a rehabilitación y fisioterapia, con el objetivo de agilizar la atención. En este contexto, la gerente del Área Sanitaria Norte, Carmen de la Cámara, ha informado de la incorporación reciente de 31 profesionales, principalmente en Atención Primaria.

Finalmente, la delegada ha felicitado al Área Sanitaria Norte por "el impulso a la investigación", destacando la concesión de una subvención a un proyecto del Hospital de Pozoblanco orientado a la prevención de infecciones de transmisión sexual en población especialmente vulnerable.