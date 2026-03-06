La Junta refuerza su apoyo a la artesanía andaluza con el Libro Rojo del sector

Rocío Blanco, junto a Salvador Fuentes (centro), en la presentación en La Rambla (Córdoba) del Libro Rojo de la Artesanía de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado este viernes el compromiso del Gobierno andaluz con la protección y el impulso de la artesanía andaluza durante la presentación del Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía, una publicación que analiza la situación actual del sector y plantea propuestas para garantizar su continuidad y fortalecimiento.

La titular de Empleo ha participado en una jornada celebrada en el taller Ivanros, en el municipio cordobés de La Rambla, donde ha presentado este diagnóstico de los oficios tradicionales, elaborado por la Consejería de Empleo junto a artesanos y representantes del sector.

Durante su intervención, Blanco ha subrayado que esta publicación constituye "una herramienta imprescindible para conocer la realidad del sector y orientar las políticas públicas de apoyo a la artesanía", al tiempo que contribuye a sensibilizar sobre la importancia de preservar los oficios tradicionales y fomentar la cooperación entre los distintos agentes implicados.

En la jornada también ha participado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien ha subrayado que "este libro no solo pone en valor nuestro patrimonio cultural y creativo, sino que también reconoce la importancia de la artesanía como motor económico, identidad colectiva y legado para las futuras generaciones".

Además, ha asegurado que desde la Diputación se seguirá "apoyando iniciativas que difundan y protejan nuestras tradiciones, porque en ellas se encuentra una parte esencial de la historia y del futuro de nuestra provincia".

UN SECTOR CON PESO

En el transcurso de la presentación, la consejera ha puesto de relieve que la artesanía andaluza constituye un sector con un importante peso económico y social, que actualmente da empleo a unas 20.000 personas y cuenta con alrededor de 7.000 empresas, lo que representa el 18% del total de empresas artesanas de España.

Además, Andalucía dispone de 159 oficios artesanos diferentes, uno de los repertorios más amplios del país, que se desarrollan en más de 2.500 talleres distribuidos por toda la comunidad.

El sector se estructura también en torno a 12 Zonas de Interés Artesanal (ZIA), entre ellas la de La Rambla, una de las localidades con mayor tradición alfarera y ceramista de Andalucía, que agrupa actualmente 31 talleres especializados.

En este contexto, Rocío Blanco ha destacado que la artesanía "no es solo una actividad económica, sino también una expresión de identidad cultural, arraigo territorial y transmisión de conocimiento", por lo que ha defendido la necesidad de seguir impulsando medidas que garanticen su viabilidad y su proyección futura.

EXPERIENCIAS DE ARTESANOS

El Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía recoge más de 30 experiencias de artesanos que han logrado relanzar sus oficios y consolidar negocios competitivos, demostrando la capacidad del sector para adaptarse a los nuevos mercados a través de la innovación, la estrategia empresarial o la colaboración con otros ámbitos creativos.

Entre los casos incluidos figuran algunos vinculados a La Rambla, como el del taller Ivanros, dirigido por el maestro artesano Iván Figueroa, reconocido recientemente con la Carta de Maestro Artesano de Andalucía, o el del maestro artesano Miguel Ángel Torres Ferreras, cuya trayectoria destaca por su apuesta por la colaboración con diseñadores y la conexión entre artesanía y cultura contemporánea.

En su intervención, la consejera de Empleo ha explicado que el objetivo de esta publicación no es generar alarma sobre la situación de los oficios tradicionales, sino contribuir a identificar los desafíos del sector y promover actuaciones que permitan protegerlo y fortalecerlo.

En esta línea, Blanco ha recordado que la Junta de Andalucía está desarrollando el IV Plan para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, dotado con 14,4 millones de euros, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la competitividad del sector.

Entre sus principales líneas de actuación figuran las ayudas destinadas a la transformación digital de las pymes comerciales y artesanas, con una dotación de siete millones de euros; el apoyo al asociacionismo del sector, con 1,85 millones de euros, y las iniciativas para la promoción del comercio de proximidad y la artesanía desde las entidades locales, con 1,43 millones de euros.

Además, la consejera ha subrayado el papel de la formación para garantizar el relevo generacional y la conservación de las técnicas artesanales, destacando la labor que realizan las escuelas del Servicio Andaluz de Empleo, especialmente el Centro Albayzín, centro de referencia nacional en formación en artesanía y restauración del patrimonio, así como la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves.