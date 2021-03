Moreno: Andalucía debe continuar su camino "sin titubeos" en la lucha por igualdad entre mujeres y hombres

CÓRDOBA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la comunidad autónoma tiene que continuar su camino "sin titubeos" en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluida la necesaria igualdad salarial.

Así lo ha expuesto Moreno, durante su intervención al presidir la entrega de los Premios Meridiana 2021, acompañado por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba, en un acto al que también han acudido el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades.

Al respecto, el presidente de la Junta ha animado a "trabajar en el feminismo inclusivo", precisando que éste es "de los días más importantes en el calendario en Andalucía", destacando que, a su juicio, "el 8M tiene que sacudir nuestra conciencia como sociedad", de modo que "tiene que haber muchos 8M en el año", a lo que ha añadido que "se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero queda mucho por hacer".

Además, ha resaltado que los Premios Meridiana visibilizan "el compromiso" del Gobierno andaluz en la lucha por la igualdad, a la vez que advertido de que "la desigualdad es la mayor vergüenza que puede tener una sociedad", subrayando también que "sin igualdad no hay civilización", añadiendo que, "si no se entiende esto, no se entiende nada".

También, ha resaltado que "hay que combatir el machismo todos los días del año de manera directa y contundente" y ha manifestado que es "insoportable" la lacra de la violencia de género, que, a su juicio, "nos destroza como sociedad", además de "causar dolor y repugnancia", lo que le ha llevado a subrayar que "la violencia contra la mujer debe terminar, tiene que terminar, y va a terminar".

Junto a ello, el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que "no existen más diferencias entre las mujeres y los hombres, por el hecho de serlo, que el prejuicio, la ignorancia y la insensibilidad", siendo éstas "las claves del machismo, que tenemos que combatir todo el año", si bien ha argumentado que "hoy es el mejor día para que todos los andaluces proclamemos que, efectivamente, queremos ser y somos una sociedad de personas justas, libres e iguales".

De hecho, según ha resaltado, ese "es el gran objetivo, como sociedad plena, que tenemos que alcanzar, y que es nuestro deber, tanto moral, como social y personal, contribuir tanto como sea posible a avanzar en ese objetivo, todo y cada uno de nosotros".

"También es fecha --ha proseguido-- para recordar a todas las mujeres que han fallecido como consecuencia de esta terrible pandemia, y en especial a aquellas mujeres que murieron por cuidar a los enfermos, a los mayores y a otras personas necesitadas".

Además, Juanma Moreno ha defendido que "el reconocimiento también del papel de la mujer en todos los órdenes de nuestra sociedad no puede ser bandera de un solo día, ni agotarse en los propios discursos", sino que "hay que ser constantes, permanentes y reales".

En este punto, el presidente andaluz ha dicho estar "convencido de que la actual crisis puede servir también, por buscarle algo bueno, como una oportunidad para que la sociedad también se regenere todos los aspectos, empezando por la igualdad", en el marco de un camino que Andalucía debe seguir recorriendo "sin titubeos".

A este respecto, Moreno ha señalado, en referencia a las galardonadas en esta XXIV edición de los Premios Meridiana, que "el mundo sería inmensamente más hermoso, más justo y mucho más feliz si tomáramos ejemplo de estas mujeres e instituciones, si asumiéramos la defensa de la igualdad como un deber ciudadano".

Palabras éstas que ha dirigido al IES 'Galileo Galilei', Elisa Constanza Zamora, Remedios Malvárez, Laura Baena, Gloria Bazán, la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables, el programa de 'Ciencia y Tecnología en Femenino' del Parque Científico y Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, María Castellano, María Pagés, Ana Bella Estévez y Pilar Gutiérrez, galardonadas este lunes con los Premios Meridiana.

FEMINISMO COMO FILOSOFÍA

Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, tras defender educar "en igualdad" y "en diversidad" no es adoctrinar, ya que se trata de "derechos humanos inquebrantables e incuestionables", ha afirmado que "el feminismo es una filosofía de vida".

En este sentido y durante su intervención ha aludido a "Carmen de Burgos, María Zambrano, Clara Campoamor o Concepción Arenal", entre otras, "que abrieron el camino de los derechos de los que hoy gozamos", a las que ha calificado de "pioneras que nos enseñaron que el feminismo es una filosofía de vida, que se lleva en la sangre" y por el que se trabaja con "pequeños gestos y grandes proyectos" y que se construye "entre todos, mujeres y hombres, diversos y plurales", pues "no es club exclusivo con derecho de admisión".

Junto a ello, la consejera ha indicado que "el feminismo se hace trabajando, con mujeres como vosotras valientes e imparables", en referencia a las galardonadas, pero también "de la mano de nuestros compañeros de viaje, los hombres", los que, en su caso, han sido sus "compañeros de vida, de trabajo", sus amigos y maestros y ahora sus "compañeros de Gobierno", empezando por el presidente Juanma Moreno, que le dan "alas", que la apoyan y la animan.

Por último, Rocío Ruiz ha agradecido "el privilegio de poder mejorar la vida de las mujeres desde la política, desde el Gobierno de Andalucía, con hechos y no con palabras", siendo "garante de los derechos de la igualdad, frente al sectarismo y negacionismo, porque la igualdad y los derechos de las mujeres no admiten chantajes, ni titubeos, ni pasos atrás", ya que "la libertad, la dignidad y la igualdad no se negocia y no se vende", sino que "es un derecho".