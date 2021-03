Susana Díaz apela a la unidad "de todos" frente a "los pasos atrás de estos dos años de gobierno de derechas"

HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha apelado a la unidad "de todos", de hombres y mujeres, para "luchar por una sociedad que merezca la pena, con las mismas oportunidades y libertades", frente a "los pasos atrás, como los que se han dado en estos dos años con el gobierno de las derechas".

Así lo ha manifestado en Huelva en su visita a la Asociación Luna de mujeres con discapacidad, donde ha hecho una reivindicación de la sociedad "tolerante e inclusiva" que es Andalucía y ha dicho que "después de cuatro décadas peleando por la igualdad", desde el PSOE no van "a consentir pasos atrás".

Asimismo, la secretaria general de los socialistas andaluces ha destacado que, en este Día Internacional de la Mujer, un 8M "diferente" hay que seguir reivindicando "más que nunca" la igualdad, "frente a los que "quieren silenciarnos".

"No nos vamos a callar, defendemos esa igualdad en la que creemos, una igualdad real. Cuando pase la pandemia habrá otras lesiones y dificultades, y en ese momento, Andalucía tiene que estar a la altura. Hoy tenemos que estar diseñando la Andalucía del futuro, y la pandemia no puede ser la excusa para que los retrógrados se lleven nuestros derechos y libertades por delante", ha subrayado.

En este punto, Díaz ha resaltado que "mientras haya brecha salarial, mientras se señale a los docentes que quieren que los niños se eduquen en igualdad, mientras intenten imponer el veto parental, mientras una sola mujer sea asesinada a manos de su pareja o expareja, porque piensan que es de su propiedad, queda mucho por luchar".

En esta visita a la Asociación Luna de mujeres con discapacidad, Díaz ha querido visualizar en el Día de la Mujer "la doble dificultad que atraviesan las mujeres con algún tipo de discapacidad, que han sufrido y pagado más el coste de este año de pandemia". Así, ha reclamado a la Junta "que no deje caer al Consejo Andaluz de Participación de la Mujer (CAPM), que retome las ayudas a las asociaciones de mujeres, que no ceda en el chantaje del veto parental y que no blanquee la violencia de género".

Asimismo, Díaz ha apuntado que su formación va a reivindicar "desde todos los rincones", donde gobiernen y donde estén en oposición "que este 8 de Marzo sea un impulso más en conseguir esa igualdad de derechos, de oportunidades y de libertades".

"Sé que algunos querrían silenciarnos, pero no nos vamos a callar porque esta igualdad la estamos consiguiendo juntos y defendemos esa igualdad en que la creemos y queremos que las sociedad que dejemos a nuestros hijos sea manifiestamente mejor, donde la igualdad sea real", ha incidido.

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado que no se podrá descansar en la reivindicación del 8M "mientras exista violencia de género, roles discriminatorios en la sociedad asumidos como tal, brecha salarial entre hombres y mujeres y mientras no se reconozca el papel fundamental de liderazgo de la mujer", que además "estamos viviendo en plena pandemia".

"Es un día para felicitar a las mujeres y a los hombres bien nacidos, los hombres que creemos que el mundo los construimos entre todos y que todos tenemos derecho a desarrollar nuestros proyectos", ha apuntado el alcalde de Huelva, al tiempo que ha destacado la "doble lucha" de ser mujer y "el estigma social de tener alguna capacidad diversa".

De otro lado, la presidenta de la Asociación Luna, Rocío Pérez, ha destacado la importancia de "la unión de todos" para que "jamás se dé un paso atrás y no se pierda ni uno solo de los recursos destinados a una causa como el de las mujeres con capacidades diversas".

DESTROZO DEL MURAL DE CIUDAD LINEAL

Por otra parte, Susana Díaz se ha referido también a las pintadas con las que este lunes ha amanecido el mural del distrito madrileño de Ciudad Lineal, que contaba con reproducciones de los rostros de las mujeres que han hecho historia. En este sentido, ha señalado que "quieren borrar la lucha y borrarlas como a aquellas mujeres invisibles de la historia".

En este sentido, ha reseñado que tapar los rostros en ese mural "es un símbolo de querer silenciar a las mujeres" porque "quieren arrancarnos una lucha que es para una sociedad mejor", incidiendo en que, quienes hacen esto "quieren una sociedad desigual y que retroceda en lugar de avanzar" y que "pretenden conseguir que se den pasos atrás y que se legitime la desigualdad" y "el machismo".