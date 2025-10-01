Nieto destaca que 'El Día de Córdoba' ha sido "testigo y protagonista" del último cuarto de siglo en la provincia

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha felicitado este miércoles a "toda la gran familia que compone 'El Día de Córdoba', con su directora, Raquel Montenegro, al frente, en el acto de celebración del 25 aniversario" de la cabecera cordobesa del Grupo Joly.
Ha sido, según ha señalado, un cuarto de siglo en el que el periódico "ha sido testigo y, a la vez, protagonista de una etapa en la que Córdoba y Andalucía han aprendido a mirarse con ambición y con orgullo", al pasar de una tierra "que se asomaba tímidamente al siglo XXI a esta Andalucía, que se ha convertido en motor de estabilidad, modernización y crecimiento, gracias a un estilo propio de hacer política, la vía andaluza del diálogo y el consenso".
Nieto ha recordado que en este periodo ha ostentado, entre otras responsabilidades públicas, la Alcaldía de Córdoba, por lo que "en las páginas de 'El Día de Córdoba', no solo reconozco la crónica de la ciudad, sino también una parte de mi propia historia personal".
Por ello, ha agradecido a los profesionales del periódico estos "25 años de servicio público y fidelidad a la verdad, cumpliendo su misión de vigilar, preguntar e incomodar cuando hace falta, desde la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a la información, que es un pilar de toda democracia".