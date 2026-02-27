La Oficina de Justicia Municipal de Palma (Córdoba) permitirá hacer la mayoría de trámites judiciales sin ir a Posadas

Nieto interviene, durante su visita a la que será la nueva Oficina de Justicia Municipal de Palma del Río. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Los casi 20.500 vecinos de Palma del Río (Córdoba) podrán realizar en la nueva Oficina de Justicia Municipal (OJM), que sustituye al Juzgado de Paz, "prácticamente todos" los trámites que ahora tienen que hacer en el Tribunal de Instancia de Posadas (Córdoba), actual cabeza del partido judicial al que pertenece.

Este el "firme compromiso" que han anunciado este viernes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Palma del Río, Marisa Esteo, al presentar el modelo de OJM que se aplicará en la localidad, "el de mayores competencias que permite la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia".

A diferencia de los juzgados de Paz, regulados por una norma de 1855 que fijaba para todos las mismas funciones, la Ley de Eficiencia prevé tres modelos de OJM, con más o menos competencias. Nieto y Esteo han dejado claro que en Palma del Río se implantará el nivel máximo.

Ello, según ha explicado Nieto, permitirá a los vecinos registrar documentos, obtener certificados judiciales, solicitar un abogado de oficio, acceder a servicios de mediación y de asistencia a víctimas e incluso declarar por videoconferencia. "Prácticamente todo, salvo la vista oral, se podrá hacer desde aquí sin tener que ir a Posadas", ha subrayado el consejero durante su visita a las instalaciones judiciales junto a la alcaldesa.

Para ello, Junta y Ayuntamiento llevan tiempo trabajando y coordinando el cambio previsto en la Ley de Eficiencia. En 2025, la Consejería ha implantado la ley en los órganos de los 85 municipios que son cabeza de partido judicial, donde los juzgados unipersonales se han transformado en tribunales de instancia con servicios y secciones comunes.

Este año, ha señalado, "tenemos el reto de transformar los 700 Juzgados de Paz que hay en Andalucía", 65 de ellos en la provincia de Córdoba, explicando Nieto que en cada provincia se comenzará por un municipio como piloto, con Adra en Almería, Lepe en Huelva o Mijas en Málaga, entre otros, y en Córdoba "era claro elegir Palma del Río", dado su volumen de actividad y población, que casi triplica la de Posadas y supone el 33% del total del partido judicial, formado por ocho municipios, con 67.084 habitantes en total.

De hecho, Palma del Río fue en su día cabeza de partido y una gran parte de los asuntos que se tramitan en Posadas proceden del municipio, por lo que la OJM aliviará la carga de trabajo del tribunal de instancia.

Tras una primera fase de auditoría para conocer las cargas de trabajo del Juzgado de Paz y las necesidades materiales y humanas para asumir las nuevas funciones de la OJM, la próxima semana comenzará una nueva fase con la formación de los funcionarios que prestan servicio en Palma del Río, es decir, dos gestores procesales, un tramitador y un auxilio judicial, a los que el consejero ha presentado el nuevo modelo.

Ya se han hecho manuales y guías, pero a partir del 3 de marzo se impartirán sesiones teóricas y talleres prácticos. Nieto ha añadido que se acometerá también una "transformación integral en cuanto a la tecnología al conectar la OJM con el sistema de gestión procesal @adriano que se utiliza en el tribunal de Posadas".

Progresivamente se irán prestando los nuevos servicios y para ello, ya está previsto ampliar el espacio destinado a la OJM, ya que actualmente el edificio alberga otras dependencias municipales y de la Junta como el SAE.

El objetivo es instalar un consulta médico forense para exploraciones y emisión de informes, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) y los nuevos servicios de mediación para ofrecer "una justicia de proximidad".

DAÑOS POR LA BORRASCA

Tras la visita a la OJM, el consejero se ha trasladado junto a la alcaldesa a una de las zonas del municipio más afectada por los daños que el reciente tren de borrascas ha provocado, el Jardín Reina Victoria. Nieto ha valorado el gran trabajo del Ayuntamiento al activar su Plan de Emergencias Municipal, ya que las crecidas del Genil y el Guadalquivir obligaron a desalojar a unos 200 vecinos de la zona de La Graja, Pedro Díaz y El Corvo.

Las intensas lluvias provocaron daños "muy importantes" en espacios urbanos como los del Jardín Reina Victoria e instalaciones como el polideportivo municipal, pero también en caminos rurales y producciones agrícolas, principalmente de cítricos, donde se calculan pérdidas de hasta el 50% de la cosecha.

Nieto ha dejado claro que el Gobierno andaluz no va a dejar solos a los alcaldes y alcaldesas y por ello ya ha puesto en marcha el Plan Actúa con más de 1.780 millones en ayudas directas. Para la reparación de infraestructuras y servicios municipales ya se pueden solicitar estos fondos excepcionales a los que se destina una partida inicial de 35 millones, que sumará otros 15. En la provincia de Córdoba, el campo ha sido uno de los sectores más afectados "y tenemos que estar más al lado que nunca de los trabajadores agrícolas".

Por su lado, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, que ha acompañado al consejero junto a la delegada de Justicia, Raquel López, ha cifrado recientemente en 331 millones de euros las pérdidas en el campo, y ha avisado que "toca remangarse" y el Plan Andalucía Actúa movilizará "de momento" 1.780 millones, que "ya están en marcha".

Así, de esta cifra total, 700 millones se destinarán a indemnizaciones directas a explotaciones agrarias afectadas que agricultores y ganaderos podrán solicitar en la primera quincena de abril, y otros 300 a la reparación de caminos rurales, vías pecuarias, sistemas de regadíos e infraestructuras hidráulicas (4,1 millones en la provincia de Córdoba).

El resto se destinarán a reparar carreteras, teniendo en cuenta que en Córdoba hay 36 vías autonómicas afectadas que ya se están reparando con una inversión de 21 millones; centros sanitarios, con 1,4 millones para los afectados en la provincia, y educativos, con 3,6 millones para los colegios e institutos cordobeses, en los que también se ha comenzado ya a trabajar.

Esta semana el Consejo de Gobierno ha aprobado ya las ayudas fiscales para los que han visto afectadas sus viviendas, mientras que los autónomos y pymes podrán solicitar desde abril hasta el 30 de junio subvenciones para mantener el empleo y la actividad.

"Vamos a trabajar desde la lealtad institucional y la colaboración, huyendo de la polarización y el choque porque cuando dos administraciones se pelean quien pierde son los ciudadanos y en Andalucía eso no lo vamos a hacer por mucho que otros lo intenten. Aquí vamos a seguir trabajando como se ha hecho durante la emergencia, en primera línea, al lado de las personas que lo necesiten y poniendo todo lo que tenemos para ayudar y que esas ayudas lleguen de manera directa, rápida y ágil", ha subrayado Nieto, quien ha instado a "no olvidar invertir en prevención".

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río ha agradecido la "apuesta en firme de la Junta por Palma del Río", tanto para paliar los daños de la borrasca, como para que el municipio cuente con una de las OJM "más modernas, ágiles y sobre todo más cercanas a la ciudadanía, como se comprometió hace un año el presidente Juanma Moreno". La posibilidad de que los vecinos puedan realizar la mayoría de los trámites sin tener ir a Posadas era una "demanda histórica" desde que dejó de ser cabeza del partido judicial.