Pacientes trasplantados y profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba realizan el Caminito del Rey

Todos los pacientes trasplantados que han participado en esta iniciativa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de pacientes trasplantados del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, junto a sus familias y profesionales sanitarios, participaron el pasado sábado en una jornada de convivencia mientras hacían el Caminito del Rey, un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera, en la provincia de Málaga.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la actividad, impulsada por el propio hospital dentro del programa deportivo de su 50 aniversario y como parte de la campaña de promoción de la donación de órganos y tejidos, reunió en una iniciativa sin precedentes a 45 personas trasplantadas de pulmón (en su mayoría) y algunos de corazón.

Llegaron de puntos de toda Andalucía, desde Cádiz hasta Almería, e incluso desde Melilla, y coincidieron haciendo el caminito personas que han recibido un nuevo órgano recientemente, una de ellas hace justo dos meses, y otros hace bastante tiempo, como uno que fue hace ya siete años.

El camino fue ampliamente respaldado por el equipo del hospital cordobés, fundamentalmente profesionales vinculados al proceso de donación y trasplante, entre ellos intensivistas, coordinadores de trasplantes, cardiólogos, neumólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, celadores y personal de gestión, entre otros.

Como curiosidad, un residente de Cardiología del Hospital Reina Sofía que realiza en estos momentos una estancia en un hospital de Londres (Reino Unido), acudió a la cita para no perderse la experiencia. Fue una jornada que, según han señalado desde el Reina Sofía, se vivió con mucha ilusión por parte de todos los asistentes.

La impulsora y organizadora de esta actividad, la fisioterapeuta del equipo cardiorrespiratorio del Hospital Reina Sofía, Mercedes Azores, fue quien a finales de 2019 atendió a Juan Calderón, paciente trasplantado bipulmonar y exalcalde de Ardales. Durante su recuperación, ambos se marcaron el reto de recorrer juntos el Caminito del Rey cuando su estado de salud lo permitiera. Aquel deseo se ha cumplido este fin de semana, junto a muchas personas que han pasado por experiencias similares a las de Juan.

Todos los asistentes realizaron la ruta de unos cinco kilómetros sin problema y en menos de tres horas. Está caracterizada por sus pasarelas suspendidas y espectaculares vistas sobre el desfiladero de los Gaitanes. La caminata transcurrió en un ambiente de compañerismo, demostrando la capacidad de recuperación y la calidad de vida que pueden alcanzar las personas trasplantadas cuando se cuidan, hacen deporte y llevan una vida saludable.

Así, esta convivencia permitió resaltar la importancia de la donación de órganos, así como la necesidad de mantener hábitos de vida saludables tras el trasplante, incluyendo la práctica regular de actividad física. Durante la jornada se compartieron experiencias, inquietudes y dudas.

Muchos de los asistentes se ponían cara por primera vez y otros compartían amistad desde que recibieron el regalo de la donación. La jornada concluyó con un almuerzo ofrecido por parte del Ayuntamiento de Ardales en el camping del pueblo, en concreto un arroz elaborado por los vecinos con productos de la zona.

El Hospital Reina Sofía de Córdoba, a lo largo de sus casi cinco décadas de historia, ha desarrollado programas punteros en trasplante de órganos sólidos y tejidos, contribuyendo de forma decisiva al avance de la medicina y a la mejora de la calidad de vida de miles de pacientes. Más de 10.000 trasplantes de han llevado a cabo en este centro desde que se realizó el primero en febrero de 1979.