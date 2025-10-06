Del Pozo descubre una placa que recuerda el Premio Europa Nostra a la restauración de los Efebos de Pedro Abad (Córdoba)

Del Pozo descubre en la sedel IAPH una placa que recuerda el Premio Europa Nostra a la restauración de los Efebos de Pedro Abad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha llevado a cabo este lunes el descubrimiento de una placa Hispania Nostra en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, en conmemoración de la Mención Especial otorgada en los Premios 2025 al proyecto de I+D, conservación y puesta en valor de los efebos romanos de bronce encontrados en 2012 en la localidad cordobesa de Pedro Abad.

Según ha subrayado la consejera, "este premio evidencia, una vez más, que Andalucía se sitúa en la vanguardia científica en investigación y restauración del patrimonio arqueológico, y, especialmente, en materia de conservación y difusión".

El acto ha contado con la presencia de la presidenta de la Asociación Hispania Nostra, Araceli Pereda; la representante de la Fundación Banco de Santander, Rosario López Merás, así como del director general del IAPH, Juan José Primo.

La consejera ha expresado la importancia de un reconocimiento, "impulsado por la sociedad civil", que supone "un estímulo" para seguir trabajando "al nivel de excelencia que caracteriza a este instituto". Del Pozo ha recordado "el reto" que implicó la rehabilitación de los Efebos, que llevó a la "utilización por vez primera de técnicas de restauración absolutamente pioneras".

La recuperación de estas esculturas, halladas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial de Jaén antes de ser vendidas en el mercado negro, ha supuesto una oportunidad única de conocimiento, al contar con dos estatuas únicas y excepcionales, enterradas durante siglos.

A la experiencia de más de 30 años de intervención en el IAPH, se ha sumado la aplicación de nuevas tecnologías y el ensayo con materiales utilizados de manera pionera en la conservación de patrimonio, como la poliamida 12.

El jurado de los premios valoró especialmente este proyecto, "por su alto nivel técnico y científico", y por el gran reto que supuso para el equipo del IAPH volver a poner los Efebos en pie, con el fin de que puedan ser contemplados en su posición vertical y original.

La restauración de los Efebos se abordó con el objetivo de garantizar su estabilidad y recuperar la integridad formal y estética. Para ello, se frenó los procesos de deterioro, principalmente provocados por la corrosión del metal, y se incorporaron unas innovadoras estructuras internas que posibilitaban unir las diversas partes fragmentadas y anclar las esculturas a sus bases.

Desde 2019 los Efebos están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), con la denominación de Efebo Apolíneo y Efebo Dionisíaco, y hoy pertenecen a los fondos museográficos de la Junta de Andalucía, siendo visitables en el Museo Arqueológico de Córdoba.

La intervención, promovida por la Consejería de Cultura y Deporte, fue posible gracias al patrocinio de la Fundación Magtel y la colaboración externa de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia), EnndE Engineering & Design, Factum Art, Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), Patrimoni Consultors y SGS Tecnos.

Al amplio equipo técnico del IAPH se sumó también una red de especialistas de la Universidad de Sevilla, el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) y la Universidad Pablo de Olavide, además de la asesoría provista por entidades nacionales e internacionales como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), la Soprintendenza Archeologia della Toscana, el Opificio delle Pietre Dure (OPD) y el Museo Arqueológico Nacional de Florencia.

Hay que recordar que no es la primera vez que se concede un reconocimiento nacional al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Así, la intervención en el Giraldillo de Sevilla -también bronce antiguo- recibió en 2006 el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, y en 2014, obtuvo el Premio Hispania Nostra, en la categoría de intervención en el territorio y el paisaje, por la actuación en la ensenada de Bolonia, en Cádiz.