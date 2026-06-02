Los Premios Miguel Berni ponen rostro a quienes hacen posible la cadena de vida con su generosidad

Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la entrega de los Premios Miguel Berni. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes la VII Gala de los Premios Miguel Berni a la Promoción de la Donación de Órganos, unos galardones impulsados por el Hospital Universitario Reina Sofía. Esta cita ha servido para reconocer el compromiso de personas e instituciones que contribuyen a difundir y fortalecer la cultura de la donación y el trasplante.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, la gala ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, personas trasplantadas, familiares de donantes y ciudadanía comprometida con esta causa solidaria.

Durante la ceremonia se ha rendido homenaje a los donantes y a sus familias, a quienes se ha dedicado uno de los momentos más emotivos de la tarde mediante un aplauso de agradecimiento por su generosidad y solidaridad. Además, las actuaciones de la cantante Isa Jurado han puesto la banda sonora a una gala cargada de momentos emotivos.

En su intervención, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado el papel de la sociedad cordobesa en la promoción de una cultura solidaria que permite salvar vidas y ha subrayado la importancia de que instituciones, profesionales y ciudadanía sigan trabajando juntos para mantener vivo este compromiso colectivo.

Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, ha recordado que la donación y el trasplante forman parte de la identidad del hospital y constituyen una de sus principales señas de excelencia asistencial y humana. Triviño ha señalado que, en el año del 50º aniversario del centro, estos premios adquieren un valor especialmente simbólico, porque permiten agradecer públicamente a quienes han contribuido a convertir la generosidad en vida.

Por otro lado, la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha puesto en valor la fortaleza del sistema público sanitario andaluz y el compromiso de los profesionales que intervienen en cada proceso de donación y trasplante. También ha resaltado la importancia de seguir sensibilizando a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, sobre una decisión que puede cambiar la vida de muchas personas.

PREMIADOS 2026

Los Premios Miguel Berni, creados en 2019 para mantener vivo el legado del primer paciente trasplantado en Córdoba, han distinguido en esta edición a la periodista de Cordópolis Carmen Reina con el Premio a la Mejor Labor de Divulgación, por su contribución a acercar a la ciudadanía las historias humanas vinculadas a la donación y el trasplante.

Asimismo, el Premio al Ejemplo de Compromiso ha recaído en la Guardia Civil, en reconocimiento a su colaboración activa en los operativos de trasplante y, especialmente, al papel que desempeña la Agrupación de Tráfico en el traslado urgente y seguro de órganos, tejidos y equipos médicos.

Por su parte, Olga Moyano ha recibido el Premio al Ejemplo de Superación por su testimonio y su labor de sensibilización sobre la importancia de la donación de médula ósea, convirtiendo su experiencia personal en una herramienta de concienciación social.

El jurado también ha concedido dos menciones especiales a la periodista de Onda Cero Córdoba María Luisa Hurtado y a José María Reifs, referente histórico de Alcer Córdoba, por su trayectoria y dedicación continuada a la promoción de la donación y al acompañamiento de las personas trasplantadas.

Cabe señalar que el jurado de esta séptima edición ha estado integrado por representantes del ámbito sanitario, universitario, asociativo y periodístico. Han formado parte del mismo el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño; el coordinador sectorial de Trasplantes de Córdoba y Jaén, José María Dueñas; el decano de la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba, Eloy Girela; el director de COPE Córdoba, Gabriel López, y la presidenta de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y Trasplantes de Corazón de Andalucía, Gema Barrera.

El fallo del jurado ha puesto de relieve el valor humano de las candidaturas presentadas y la necesidad de seguir reconociendo públicamente a quienes, desde distintos ámbitos, ayudan a fortalecer la cultura de la donación.