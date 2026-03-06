Recibe el alta la última menor ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Marta, la última niña en recibir el alta tras el accidente ferroviario de Adamuz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Marta, la última niña que seguía ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, ha recibido el alta este viernes, motivo por el que el Hospital Reina Sofía, centro en el que ha permanecido ingresada, le ha organizado una sorpresa para que recuerde este día "con cariño y alegría".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, dos profesores del Conservatorio Músico Ziryab han tocado un par de piezas para ella y también han invitado a la pequeña a que les acompañe. De este modo, Marta ha podido tocar la viola con ellos arropada por un gran equipo de profesionales que les han atendido durante su hospitalización.

Tras recibir el alta y en un vídeo, Marta, que ha afirmado haber tenido "muchos dolores" y haber pasado "una semana" en la UCI, donde no se "enteraba de nada", ha expresado su deseo de "volver a Madrid" para ver a sus amigas, aunque, tal y como ha señalado, durante su estancia en el Reina Sofía también ha hecho "dos amigas, Andrea y Daniela".

Por su parte, los padres de la menor han recalcado la "disposición sobresaliente de todo el personal" del Hospital Reina Sofía "desde el minuto uno" tras el accidente, habiendo recibido "todas las facilidades en todos los servicios" del hospital, siendo informados "de todo lo que iba pasando" con su hija.

Así las cosas, el número de heridos en el accidente ferroviario y que aún permanecen hospitalizados ha descendido a cinco, continuando uno de ellos ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, mientras que los otros cuatro siguen ingresados en planta. Hasta el momento se han tramitado 120 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Eso hace que en planta de hospitalización haya un total de cuatro heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Hospital Quirón de Huelva.