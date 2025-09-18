Rocío Díaz avanza la pronta entrega de los 113 alojamientos en alquiler para mayores en Córdoba

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha dado a conocer este jueves en comisión parlamentaria que la construcción de 113 alojamientos protegidos en régimen de alquiler, para mayores de 65 años en Córdoba, ya está finalizada y la entrega se producirá "muy pronto".

Rocío Díaz ha subrayado que esta actuación es "símbolo de la colaboración institucional y la mano tendida del Gobierno de Juanma Moreno para garantizar a los cordobeses el acceso a una vivienda digna y asequible".

En ese sentido, ha precisado que el impulso de la Junta de Andalucía a este proyecto ha sido de 6,8 millones de euros a través de dos programas de ayudas a promotores, el Programa 6 del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por el Gobierno andaluz para la gestión de los fondos Next Generation, y el Programa de Fomento del Parque en Alquiler del Plan Vive, que cuenta con fondos del Plan Estatal de Vivienda y del Plan Vive en Andalucía.

Estas dos subvenciones han hecho posible que se culmine una actuación iniciada por el Ayuntamiento de Córdoba hace dos décadas. "Hoy podemos decir que gracias a estas ayudas se cierra una etapa y se da respuesta a las necesidades de nuestros mayores", ha añadido.

Además, la consejera ha recordado que el compromiso de la Junta con la vivienda en Córdoba va más allá de los 113 alojamientos de la calle Joaquín Sama Naharro. Así, ha recordado "una de las actuaciones de desarrollo de suelo residencial más grande de Andalucía", que se está llevando a cabo en Huerta Santa Isabel. Con una superficie de cerca de medio millón de metros cuadrados, tiene capacidad para construir 3.663 viviendas, entre libres y protegidas. Al respecto, ha precisado que la finalización de las obras está prevista para junio de 2026.

La consejera de Fomento ha resaltado que la "política de vivienda del Gobierno andaluz se basa en utilizar todos los recursos y herramientas a nuestro alcance para aumentar la calidad de vida de los andaluces", y "estos 113 alojamientos para mayores y la gran actuación en Huerta Santa Isabel son una prueba de nuestro firme compromiso con la vivienda y con los cordobeses", ha concluido la consejera.