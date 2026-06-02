El tanatorio de Las Quemadas de Córdoba acoge el velatorio de Villamandos, por quien este miércoles se oficiará una misa

Archivo - El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, atiende a los medios antes de participar en Córdoba en el pleno extraordinario del Foro de Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía. (Foto de - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tanatorio de Las Quemadas de Córdoba acoge desde este martes, 2 de junio, el velatorio por el consejero andaluz en funciones de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, que ha fallecido a los 63 años de edad víctima de una enfermedad.

Además, la iglesia de La Trinidad de Córdoba acogerá este miércoles, 3 de junio, una misa en su memoria a las 13,00 horas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la consejería que Gómez Villamandos dirigía desde julio del año 2022.

Nacido en Córdoba en el año 1963, Gómez Villamandos era catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, y fue también rector de la Universidad de Córdoba (UCO) --entre los años 2014 y 2022-- y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), entre 2019 y 2022.

La Consejería que dirigía ha lamentado "profundamente" su fallecimiento en un apunte en su cuenta en 'X' en el que ha remarcado que el "compromiso con el servicio público y con Andalucía" de Gómez Villamandos "deja una huella imborrable", y desde el que traslada su "más sentido pésame a su familia y seres queridos".

En las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo, Gómez Villamandos concurrió en el puesto número siete de la lista del PP por la provincia de Córdoba, por lo que no obtuvo plaza de diputado electo, ya que el PP se quedó con seis escaños por dicha circunscripción.

Gómez Villamandos fue Premio Extraordinario de Licenciatura (1986), doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba (1988), Premio de Difusión de Temas Agrarios y Pesqueros de la Comunidad Autónoma de Canarias, diplomado por el European College of Veterinary Pathologist (1998) y diplomado en Alta Dirección de Universidades (2008), además de que realizó estancias en la Tierärztliche Hochschule Hannover y en el Centro de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal (CISA-INIA).

De 1988 a 1992, además, fue profesor de la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Canaria, de la que fue secretario académico.

Consejero desde el año 2022 en el Gobierno de Juanma Moreno, era también académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental.