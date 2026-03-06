Villamandos celebra los 25 años del Parque Tecnológico de Córdoba, "motor económico y social para Andalucía"

Gómez Villamandos (1d), hojea el libro que 'Diario Córdoba' ha publicado para conmemorar el 25º aniversario del Parque Científico y Tecnológico de Córdoba, recién bautizado como Córdoba TechPark. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado este viernes que el 25 aniversario del Parque Científico y Tecnológico de Córdoba, recién bautizado como Córdoba TechPark, "representa años de esfuerzo colectivo, de colaboración entre universidades, empresas, administraciones e instituciones que han convertido este espacio en un motor económico y social para Andalucía".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación del libro que 'Diario Córdoba' ha publicado para conmemorar el cuarto de siglo de este complejo, y en el que refleja la evolución del parque y su importancia para la innovación y actividad empresarial de Córdoba.

En este acto, en el que también han participado, entre otros, el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, y el director del parque, Juan Antonio Caballero, el consejero de Universidad ha señalado que "es un día para celebrar lo conseguido con perspectiva y, sobre todo, para reafirmar nuestro compromiso con el futuro de la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico en Córdoba en particular y en el conjunto de Andalucía en general".

Además, Gómez Villamandos ha subrayado que este espacio cumple 25 años de trayectoria con una identidad renovada como Córdoba TechPark, un nombre que "simboliza el compromiso con la innovación, la tecnología y la proyección internacional".

Al respecto, ha recordado que esta transformación se enmarca dentro de una apuesta más amplia como es la marca común 'Andalusian Science and Tech Parks' para todos los parques científico-tecnológicos de nuestra comunidad, con la que "reforzamos la coordinación, la cooperación y el posicionamiento global de nuestros ecosistemas innovadores".

Igualmente, ha explicado que el mantenimiento explícito de Córdoba en la nueva denominación tiene como finalidad "reforzar nuestra identidad y, al mismo tiempo, proyectarla más allá de nuestras fronteras", teniendo en cuenta que "Córdoba es un activo reconocido internacionalmente por su patrimonio, su cultura, su gastronomía o por la relevancia de sectores estratégicos como el agroalimentario, el logístico, y por nuestra universidad. El nuevo nombre del parque sintetiza esa unión entre territorio, innovación y excelencia".

En este contexto, Gómez Villamandos ha aprovechado para dar a conocer los últimos datos ya cerrados del ejercicio pasado, correspondientes a Córdoba TechPark, cuyas 110 empresas facturaron en ese periodo un montante global de 96 millones de euros y registraron más de 600 empleos directos, cifras que, a juicio del consejero, "consolidan la importancia de este ecosistema como tractor de desarrollo y empleo de calidad".

"Nuestros parques son instrumentos al servicio del crecimiento de Andalucía, de la innovación y de la cohesión territorial", ha apuntado, para añadir que "no solo atraen inversión, sino que generan valor añadido, impulsan proyectos de alto impacto y fomentan la colaboración entre lo público y lo privado".

De este modo, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por estos enclaves, que "están transformando el tejido productivo y amplificando las capacidades de nuestras empresas, universidades y centros de investigación. Nuestro objetivo es claro, reforzar estos espacios como polos tractores de inversión, talento y transferencia tecnológica, para seguir impulsando ese modelo de desarrollo económico que queremos para Andalucía", ha concluido.