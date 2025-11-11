El 061 Granada coordina el dispositivo sanitario en un simulacro de accidente de metro en la capital

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Granada ha organizado el dispositivo sanitario del simulacro de un accidente que ha tenido lugar en la red subterránea del Metro de Granada, un ejercicio celebrado en la madrugada del 7 de noviembre que ha recreado un incendio con emisión de humo en un vagón detenido entre las estaciones de Recogidas y Méndez Núñez, lo que ha obligado a la evacuación y atención de diez pasajeros simulados.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, el operativo, activado tras el aviso del 112, ha desplegado un Puesto Médico Avanzado en la estación de la Hípica y un área asistencial en Recogidas, donde se ha realizado el triaje y evacuación de los afectados, con un total de diez heridos leves y ocho heridos graves repartidos entre el interior de los vagones del metro y la propia estación de Recogidas.

En este simulacro han participado profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Granada, del Servicio de Protección Civil de Granada, de Cruz Roja y Bomberos, entre otros, con el objetivo de "mejorar la coordinación y los tiempos de respuesta ante emergencias colectivas en entornos subterráneos".

Asimismo, esta actividad complementa la trayectoria de formación del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía este año, en la que se han efectuado "múltiples ejercicios" junto a los cuerpos de emergencias y seguridad de la Comunidad, como el reciente ejercicio de simulación de un accidente aéreo en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén en octubre, una explosión de gas en caseta de feria en Córdoba en febrero o el simulacro de incendio forestal que tuvo lugar en mayo en Benalmádena (Málaga).

De esta forma, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha participado en estos ejercicios con la finalidad de "comprobar y evaluar la capacidad de respuesta inmediata identificando áreas de mejora". Tal y como ha indicado la Junta, durante los mismos se evalúa la coordinación entre los distintos organismos implicados y se estrechan los vínculos de colaboración y coordinación, al tiempo que se comprueba el "buen funcionamiento" de los protocolos de actuación y "sirve de entrenamiento para los profesionales sanitarios en los distintos escenarios".