La Alhambra reabre este miércoles al público tras los últimos terremotos, excepto la Alcazaba "hasta nuevo aviso"

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha informado de que el conjunto monumental reabre este miércoles al público, si bien la Alcazaba permanecerá cerrada "hasta nuevo aviso".

El horario de visita será el habitual, de 8,30 a 20,00 horas, ha apuntado la Junta en una nota. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes ante posibles réplicas sísmicas, se han establecido recorridos "adaptados" que facilitan una "evacuación ágil en caso necesario".

En los Palacios Nazaríes, el itinerario será el siguiente: Mexuar, Patio Dorado, Patio de los Arrayanes, acceso por la entrada adaptada para personas con movilidad reducida, Sala de Dos Hermanas, Sala de los Reyes y Abencerrajes, con salida hacia el entorno del Patio de los Leones y evacuación por la Puerta del Príncipe.

En el Generalife, el recorrido incluirá la subida por el Paseo de las Adelfas, Pabellón Sur, Pabellón Norte, Patio de la Sultana, Jardines Altos y salida nuevamente por el Paseo de las Adelfas. El equipo directivo del Patronato se mantiene reunido de forma permanente para evaluar la evolución de la situación y "adoptar las medidas necesarias en cada momento, siempre conforme a los más altos estándares de seguridad".

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que el conjunto monumental de la Alhambra no presenta "daños estructurales significativos" tras los terremotos registrados en Granada, aunque se han identificado "algunas situaciones muy localizadas" de daños en elementos no estructurales, como la caída de piezas decorativas de yesería en la Sala del Trono.