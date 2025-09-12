El aula hospitalaria del Clínico San Cecilio de Granada comienza el curso con la visita de superhéroes

Superhéroes en el Clínico dirigidos por la Asociación 'Mar Pozo Por la sonrisa de un niño' - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aula hospitalaria del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha abierto sus puertas coincidiendo con el inicio del curso escolar y lo ha hecho de un modo muy especial gracias a un grupo de intrépidos superhéroes dirigidos por la Asociación 'Mar Pozo Por la sonrisa de un niño', que ha visitado el área de Pediatría para dar ánimo a los pacientes más pequeños del hospital y entregarles materiales.

Spiderman, Spiderwoman, Lady Bug, Superman, Harley Quinn y Venom, encarnados por profesionales del hospital de diversas categorías, han compartido pupitre por unos minutos con los menores de hospitalización y posteriormente han recorrido las consultas externas y las urgencias pediátricas para cumplir una importante misión: dibujar una sonrisa en los niños y niñas que estaban en el hospital.

Esta visita ha sido posible gracias a la Asociación 'Mar Pozo Por la sonrisa de un niño' fundada por el sevillano Manuel Pozo. Esta entidad lleva muchos años de colaboración con los hospitales de Andalucía para hacer más agradables las estancias hospitalarias de los más pequeños, si bien es la primera vez que ha venido hasta el Clínico San Cecilio.

Este encuentro se enmarca en el programa de actividades complementarias del aula hospitalaria que se desarrolla durante todo el curso, muchas en colaboración con asociaciones y voluntariado. Entre ellas se incluye la conmemoración de días internacionales; así como conciertos, representaciones teatrales, actuaciones de magos, sesiones de cuentacuentos o visitas de colectivos profesionales.

El aula hospitalaria del Clínico San Cecilio abrió sus puertas para el curso 2025/26 el pasado miércoles 10 de septiembre con el objetivo de garantizar el derecho a la educación del alumnado que por razones de salud se ve imposibilitado o presenta dificultades para asistir a su centro.

Durante el pasado curso un total de 520 menores asistieron a este recurso que permite la continuidad de sus estudios y una mejor reincorporación a clase tras su recuperación.