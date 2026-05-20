El Centro de Formación Escénica de Andalucía presenta los proyectos desarrollados por su alumnado durante este curso

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GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La sede granadina del Centro de Formación Escénica de Andalucía, gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) de la Consejería de Cultura, presentará en junio algunos de los proyectos desarrollados en los cursos del Área de Dirección y Dramaturgia Escénica. Este año como novedad, se representará en el Teatro Alhambra dos propuestas creadas a partir de sendos textos comprobados mientras que los espacios de Rey Chico acogerán las muestras de los textos creados por el alumnado de este curso. Las representaciones se harán a partir del próximo 12 de junio con entrada gratuita mediante solicitud de invitación.

Los montajes que se llevarán a escena en el Teatro Alhambra son dos: el texto contemporáneo 'Muero porque no muero', de Paco Bezerra y la adaptación del clásico 'El sueño de una noche de verano' de Eduardo Mendoza para el montaje que Miguel Narros estrenó en 2006 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. La primera obra está dirigida por Marta de Luna mientras que la segunda la llevará a cabo Juanpi Sandlien.

Así, por un lado, Marta de Luna plantea una puesta en escena sobre una estética que recorre diferentes referentes históricos. La directora justifica su propuesta dramática, "jugando con la idea de la no linealidad del tiempo propuesta por la física cuántica, (...) Aquello que parece ser algo concreto y lineal se transforma en otro algo por superposición".

La obra se presentará en el Teatro Alhambra, el 12 de junio a las 20.00 horas y cuenta con Fernando Uro como ayudante de dirección. El elenco está integrado por Celia López Aguilar, Triana Fernández, Marikilla Muñoz, Sylvia Sossa, Isabel Jiménez y Ana Pescadora.

Por otro lado, 'El Sueño de una noche verano', propuesta de teatro físico y gestual de Juanpi Sandlien, "parte de una investigación de circo, danza y sonido al servicio de la narrativa teatral propia de la obra. Los ejes centrales de investigación son los límites entre la realidad y la ficción unidos al metateatro, la comedia trágica, la antropología del cuerpo y la noche de San Juan".

El elenco está formado por María de Vicente, Fernando Silvestre, Liz Kremers, Bob Alimea, Luna Cristale, Balint Varga y Elliot Pérez. El estreno en el Alhambra será el 19 de junio, a las 20.00 horas también.

ESTRENOS EN REY CHICO

Tras el paso por el Teatro Alhambra, el Rey Chico albergará los montajes de creación propia de Tamar Lechiguero y Zaki Aguilar. Son proyectos que abordan diferentes propuestas dramáticas que van desde la danza teatro con 'Después de todo', de Tamar Lechiguero, con las actrices Eli Álvarez e Isabel Cabrera y contará con el músico Lucas Zegri; al absurdo y performático con 'ARtS GOEiTIA' de Zaki Aguilar, donde participarán Carmelo Candela, Alicia García, Leticia Albert y Emilio Ezquiaga. Ambas piezas se representarán en los diferentes espacios que ofrece el Rey Chico, los días 23 y 25 de junio respectivamente a partir de las 20.00 horas.

Por otro lado, el día 24 de junio, Fernando Casas, alumno también de dirección en esta temporada, presentará un cuaderno de dirección bajo el título 'Aprender a dibujar dibujando'. La elaboración de este cuaderno es una vieja aspiración del área que ha cristalizado este año gracias al trabajo y dedicación de este alumno.

En la presentación se expondrá cual es el objetivo del cuaderno: recopilar y poner en común los trabajos de dirección de esta temporada plasmando todas las acciones y actividades que ha llevado a cabo, cada proyecto, para poder finalizar con un estreno ante el público.

El acto, que tendrá lugar a las 20,00 horasm se podrá ver posteriormente en el canal YouTube de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. También se editará digitalmente y algunos de sus contenidos estarán disponibles para el público en la página web del Centro de Formación Escénica de Andalucía.

Para todos estos estrenos y actividades las entradas serán gratuitas hasta completar aforo y deben solicitarse en el correo electrónico escenica.aritistica.aaiicc@juntadeandalucia.es