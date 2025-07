El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles el techo de gasto del Presupuesto andaluz para 2026

MOTRIL (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este miércoles el techo de gasto del proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2026, que se debatirá en el Parlamento en el último trimestre del año.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el diario 'Ideal', en Motril (Granada).

"Los pilares de unos presupuestos que van a ser los cuartos ya de esta legislatura y que van a garantizar que Andalucía sigue avanzando", ha indicado la consejera, apuntando que si mañana miércoles se aprueba en el Consejo de Gobierno el techo de gasto es porque existe la "seguridad parlamentaria de que saldrá adelante", en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PP-A en el Parlamento.

Ha manifestado que otros, en cambio, "no pueden decir lo mismo y, de hecho, no lo hacen, y no cumplen ni con su palabra ni con la Constitución", en referencia al hecho de que el Gobierno central siga en el actual ejercicio con los presupuestos generales del estado de 2023 prorrogados, ante la imposibilidad de aprobar unos nuevos por falta de mayoría parlamentaria.

España ha recordado que el Ejecutivo nacional tiene la "obligación constitucional de presentar los presupuestos generales del estado en el Congreso de los Diputados, por lo menos de presentarlos".

"En política se está para servir al ciudadano, no para atender las reivindicaciones de unos socios políticos que amenazan incluso con acabar España tal y como la conocemos", según ha señalado la consejera.

Ha considerado que sería "deseable" que en este país se convocara a los ciudadanos a las urnas "y que más pronto que tarde España coja esa senda del cambio andaluz". "Queremos una España, como Andalucía, próspera, solidaria, sin ataduras y optimista cuando mire al futuro", según ha indicado la portavoz de la Junta, convencida de que si los andaluces fueron capaces de apostar por ello y por el cambio, "el resto de españoles también puede hacerlo".

De otro lado, se ha referido al "cupo separatista" --la financiación singular de Cataluña acordada entre el Gobierno central y la Generalitat-- que es un "auténtico atentado a la igualdad de todos los españoles y que va a hacer saltar los aires la unidad de España y el estado de las autonomías tal y como lo conocemos", según ha dicho.

Ha explicado que darle "el cien por cien de todos los impuestos a una comunidad, cuando eso no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)", y cuando al resto de las comunidades de régimen común, que son todas, a excepción del País Vasco y de Navarra, se les entrega tan solo el 50 por ciento de lo que se recauda en cada territorio, es "una auténtica ilegalidad e injusticia".

Esa situación, en su opinión, va a provocar que haya "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" y hace "saltar por los aires el principio de igualdad de todos los españoles y el principio de solidaridad interterritorial", ambos previstos en la Constitución.

Carolina España ha insistido en que cada vez que se toma una decisión de esta naturaleza desde el Gobierno central, "Andalucía siempre sale perdiendo" y lo único que recibe son "ataques y agravios".

Se ha mostrado convencida de que hasta que no se "marchen" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no habrá una "financiación justa para Andalucía". Ha indicado que Montero ya lleva siete años en el Ejecutivo de la nación y ha demostrado que "hay nula voluntad política de hacer justicia con Andalucía", una comunidad "infrafinanciada" con el actual sistema de financiación autonómica.